Barcelona -Mit einer emotionalen Videobotschaft auf Instagram hat sich Neymar von seinen Mitspielern und Anhängern des FC Barcelona verabschiedet. Für Lionel Messi hat der Brasilianer eine ganz besondere Botschaft.



In den höchsten Tönen schwärmt der Olympiasieger von 2016 von dem katalanischen Klub. Für ihn sei „der Traum eines Kindes, das mit den Stars in Videospielen spielte" in Erfüllung gegangen.



Neymar hat den FC Barcelona verlassen. AP

Neymar bedankt sich bei Lionel Messi

Für seinen argentinischen Sturmpartner Messi, mit dem Neymar in den vergangenen vier Jahren die gegnerischen Abwehrreihen düpierte, hat Neymar besonders viel übrig. „Ich hatte die Ehre, mit dem besten Sportler zu spielen, den ich in meinem Leben gesehen habe. Und ich bin sicher, dass ich nie wieder einen wie ihn sehen werde, solange ich lebe“, sagte Neymar über seinen Gaucho-Freund.

Für die Rekordsumme von 222 Millionen Euro wechselt der brasilianische Superstar vom spanischen Spitzenklub zu Paris Saint-Germain. Am Freitag wird der Superstar in der französischen Hauptstadt auf einer pompösen Pressekonferenz vorgestellt.

Die Reaktionen auf den teuerten Fußball-Transfer der Geschichte fallen recht unterschiedlich aus. Besonders Freiburgs Coach Christian Streich und Ex-BVB-Trainer Jürgen Klopp machen keinen Hehl daraus, was sie von dem Mega-Deal halten. (mbr)