Glendale -Die Protestwelle gegen den US-Präsidenten erreicht in der NFL eine neue Dimension. In der Nacht zum Dienstag hat der Besitzer der Dallas Cowboys nach der Attacke von Donald Trump gegen die amerikanische Football Liga ein deutliches Zeichen gegen den umstrittenen Staatsmann gesetzt.



Vor dem Spiel seines Teams bei den Arizona Cardinals ging der Milliardär Jerry Jones in der Spielfeldmitte gemeinsam mit seinen Profis auf die Knie. Die Aktion fand statt, bevor die Nationalhymne abgespielt wurde. Für ihr Verhalten ernteten der Multi-Milliardär und die Spieler Buhrufe, auch von Fans der Dallas Cowboys.



Tom Brady positioniert sich gegen Donald Trump

Applaus brandete auf, als eine riesige US-Flagge ausgebreitet wurde. Jordin Sparks sang die Hymne, auf der Hand der Afro-Amerikanerin war ein Bibelvers geschrieben: „Sprich für alle, die sich selbst nicht helfen können.“

Trump hatte am Wochenende Football-Fans aufgefordert, NFL-Spiele zu boykottieren, solange die Proteste der Spieler während der amerikanischen Hymne anhalten. Schon seit einiger Zeit gehen Profis aus Protest gegen Rassendiskriminierung und Polizeigewalt in den USA bei der Hymne auf die Knie. Sogar Superstar Tom Brady von den New England Patriots hat sich gegen Trump gestellt.

Sportlich sorgte Dak Prescott im Monday-Night-Game für die Schlagzeilen. Der Quarterback der Cowboys warf beim 28:17-Sieg gegen Arizona zwei Touchdown-Pässe und lief einmal selbst in die Endzone.



NBA-Coach bezeichnet Trump als Sechstklässler

Der amerikanische Basketball-Nationaltrainer Gregg Popovich hat US-Präsident Donald Trump für dessen Umgang mit NBA-Superstar Stephen Curry kritisiert. „Widerlich. Wie ein Sechstklässler, der in seinem Hinterhof eine Party veranstalten will und feststellt, dass jemand nicht kommen will und ihn deshalb wieder auslädt“, sagte Popovich am traditionellen Medientag der NBA.

Curry hatte zuletzt mitgeteilt, dass er die obligatorische Einladung des Präsidenten für NBA-Champion Golden State Warriors ins Weiße Haus nicht annehmen wolle. Daraufhin hatte Trump die Einladung wieder zurückgezogen. „Unser Land ist eine Peinlichkeit für die Welt“, sagte Popovich, Trainer des fünfmaligen NBA-Meisters San Antonio Spurs. (mbr/sid)