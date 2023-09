San Jose -Tom Kühnhackls großer Eishockey-Traum ist wahr geworden. Der Sohn von Eishockey-Legende Erich Kühnhackl hat mit den Pittsburgh Penguins den Stanley Cup in Nordamerikas Profiliga NHL gewonnen.

Can't believe this is real #StanleyCup — Tom Kühnhackl (@Tkuhn14) 13. Juni 2016

Durch einen 3:1-Erfolg bei den San Jose Sharks kamen die Penguins am Sonntag (Ortszeit) im sechsten Spiel der Finalserie zum vierten und entscheidenden Sieg. Kühnhackl ist nach Uwe Krupp und Dennis Seidenberg der dritte Deutsche, der die begehrteste Eishockey-Trophäe der Welt gewinnen konnte.

Sidney Crosby erhält Conn Smythe Trophy

„Es ist großartig, das letzte Spiel der Saison zu gewinnen“, meinte Penguins-Kapitän Sidney Crosby. Er hatte sein Team auf den Tag genau vor sieben Jahren, am 12. Juni 2009 bereits zum Titel geführt. Crosby wurde mit der Conn Smythe Trophy als wertvollster Spieler (MVP) der Finalserie ausgezeichnet.

Der Vater deutscher Eishockeyspieler des Jahrhunderts, der Sohn Stanley-Cup-Sieger als Rookie. Ich sach mal: Läuft im Hause Kühnhackl !! — Miedelsbacher (@Miedelsbacher) 13. Juni 2016

Insgesamt gewann Pittsburgh zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte den Stanley Cup. „Es war nicht leicht, aber wir haben zusammengehalten, im März Momentum gefunden und das Ding jetzt zu Ende gebracht“, sagte Crosby.

Kühnhackl hat seit seinem Debüt kein einziges Spiel verpasst

Nachdem der Club im Dezember außerhalb der Playoff-Plätze rangierte, wurde Trainer Mike Johnston entlassen und durch Mike Sullivan ersetzt, der bis dahin Coach des Farmteams, Wilkes-Barre/Scranton Penguins, war. Sullivan holte am 7. Januar Tom Kühnhackl aus der Entwicklungsmannschaft in den NHL-Kader.

Am 9. Januar debütierte der Landshuter und sollte eigentlich nur aushelfen, da Stammersonal verletzt war. Letztlich hat Kühnhackl jedoch seit seinem Debüt kein einziges Spiel verpasst und wurde nach knapp fünf Monaten und 66 Einsätzen in der besten Eishockey-Liga der Welt Meister.

Ich bewerte den Stanley-Cup-Gewinn durch Tom Kühnhackl sportlich höher als ein Fußball-EM-Tor ohne Gegenspieler. — Günter Klein (@guek62) 13. Juni 2016

Brian Dumoulin hatte die Gäste in der achten Minute in Führung gebracht, während Logan Couture für den viel umjubelten Augleich sorgte (27.). Doch die Penguins antworteten nur eine Minute später durch Kris Letang. Als die Sharks in der Schlussphase ihren Schlussmann aus dem Spiel nahmen und durch einen sechsten Feldspieler ersetzten, sorgte Penguins-Stürmer Patric Hornqvist mit einem Schuss ins verwaiste Tor 62 Sekunden vor Ende für die Entscheidung. (dpa)