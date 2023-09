Edmonton -Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl bleibt mit den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL auf Playoff-Kurs. Das Team des Kölners besiegte am Donnerstag (Ortszeit) die Philadelphia Flyers mit 6:3 (2:0, 3:2, 1:1) und bleibt mit 70 Punkten auf Rang drei in der Pacific Division.

Draisaitl traf in der 16. Minute mit seinem 22. Saisontreffer zum zwischenzeitlichen 2:0. „Das waren zwei sehr wichtige Punkte“, sagte Oilers-Kapitän Connor McDavid nach dem zweiten Erfolg in Serie. Der Kanadier war mit zwei Vorlagen und einem Treffer der beste Spieler auf dem Eis.

1000. Scorerpunkt für Superstar Crosby

Tom Kühnhackl hat mit den Pittsburgh Penguins die Winnipeg Jets nach Verlängerung mit 4:3 (2:0, 0:1, 1:2, 1:0) bezwungen. Superstar Sidney Crosby bereitete das 2:0 durch Chris Kunitz vor und erreichte seinen 1000. Scorer-Punkt. Der Penguins-Kapitän sorgte in der fünften Minute der Verlängerung auch für den Siegtreffer. Pittsburgh rangieren mit 79 Punkten auf Rang zwei in der Metropolitan Division.

Mit seinem 13. Tor in dieser Spielzeit führte Tobias Rieder die Arizona Coyotes zu einem 5:3 (2:0, 0:0, 3:3)-Sieg bei den Los Angeles Kings. Der Nationalspieler traf nach sechs Minuten zum 2:0. Brendan Perlini (5./50.) und Jordan Martinook (55./59.) trafen für die Gäste doppelt.

Seidenberg weiterhin Playoff-Ränge im Visier

Torhüter Thomas Greiss und Verteidiger Dennis Seidenberg haben mit den New York Islanders weiterhin die Playoff-Ränge im Visier. Gegen den Stadtrivalen New York Rangers siegte das Team des deutschen Duos 4:2 (0:1, 2:0, 2:1) und hat nur noch einen Zähler Rückstand auf einen Playoff-Platz. Goalie Greiss war mit 25 Paraden einmal mehr der große Rückhalt der Islanders. (dpa)

