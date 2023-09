„Gestatten, ich bin die Mutter eines Kindes, das du „Arschloch“ genannt hast. Ja, solch eines Kindes! Es sind diese Kinder, die niemals hören, die immer allen zu doll und zu viel sind. Es sind die Kinder, die hauen wenn sie nicht weiterwissen und die einen anbrüllen wie kleine Affen.

Große Köpfe

Konsti und Anne-Lu Kitzerow vom Blog „Große Köpfe“. grossekoepfe.de

Im Blog „Große Köpfe“ schreibt ein Elternpaar gemeinsam über das wahre, wundervolle, bunte und chaotische Leben mit Kindern in Berlin. Anne-Lu arbeitet, schreibt und spricht viel. Konsti: arbeitet, schreibt an seinem Doktor und fotografiert viel. Die Tochter „K1“ kam 2007 dazu und setzt auf die schönen Künste, der Sohn „K2“ kam 2010 und tendiert zum Bastlerdasein. „K3“ wird im August 2016 erwartet.

„Nein, du doch nicht, niemals“, hör ich dich sagen, aber hinter meinem Rücken da sehe ich deine rollenden Augen, wenn unser zweites Kind („K2“) mal wieder die Wände bemalt, oder dein Kind geschubst hat. Ich halte seine Fäuste zurück, wenn er durch die Nasenlöcher bereits wie ein Stier pustet, weil er nicht weiß, wohin mit sich.

„Er ist wild! Er ist ein Luftikus! Er weiß, was er will! Er kann sich nicht so gut beherrschen!“

All das habe ich in den letzten Jahren zur Genüge gehört. Ich habe gesehen, wie er als Einziger aus der Kita nicht eingeladen wurde zu den Geburtstagen und kleine Rotzlöffel mir sagten: „Er ist zu abrup, hat die Mami gesagt“. So nicht, Mami! Denn dein Kind ist dafür ein dämlicher Papagei. Ich habe gesehen, wie ihn die Erzieherinnen ständig in die Ecke setzten und er beim Spielen zuschauen musste. Ich habe Gespräche über Gespräche und Ergotherapie über Ergotherapie absolviert und trotzdem: Das Kind bleibt wild, sehr nah und störrisch.

Ich habe Nächte in mein Kissen geweint und mir gedacht ich gehe zu einer Gesprächstherapie mit ihm, weil ich es nicht mehr aushalten kann. Dieses „Er“, dieses stetige Rechtfertigen. Austreiben sollten wir das Wilde, das Kreative, das Chaos – um ihn konform und gesellschaftsfähiger werden zu lassen, das zeigten mir die Blicke und Reaktionen der anderen.

„Unser Kind macht einsam innendrin“

Ich konnte sie nicht mehr ertragen, diese Mütter, die auf dem Spielplatz zu mir kommen und mir erzählen, dass K2 soeben das weggenommen oder dieses Kind geschubst hat. Ich habe ihre Blicke gesehen, wenn mein Kind so tat, als hätte es keine Ohren und lieber weiter mit Sand auf andere Kinder warf. Ich habe angefangen, die Gruppen von Müttern zu meiden, habe dem Mann gesagt: „Unser Kind macht einsam innendrin“ und geweint.

Ich habe meinen Sohn geküsst und ihn gewiegt in meinen Armen, wenn er mir berichtete, wie schwer das manchmal alles ist und dass die Ideen für den brennenden Toaster und das zerschnittene Kleid direkt aus seinem Herzen kommen.

Wir haben angefangen, viel allein zu unternehmen, weniger Zwang und Termine zu machen, weniger Sollen und Müssen zu erleben mit ihm. Wir haben uns Ruhe gegönnt und mit ihm gemeinsam gerungen und geschrien, wenn er seine Schwester an den Haaren zog.

Denn ich habe ihn immer gesehen, meinen wunderbaren Sohn, den DU „Arschlochkind“ genannt hast. Ruhig spielt er im Sand und zeigt mir seine kreativen Welten in all seiner Wucht. Daheim weißt du, sitzt er am liebsten in seinem Zimmer und ich soll ihm zuschauen, wie er Lego baut oder einfach nur da sein. Ruhig, ganz ruhig kann er sich stundenlang beschäftigen, bastelt für seine Schwester und küsst mir meine müden Wangen.

Das Kind ist immer wild – aber liebenswert

Gestatten, ich bin die Mutter eines Kindes, das DU „Arschloch“ genannt hast. Ich bin die Mutter dieses Kindes welches immer unangepasst, wild und nicht immer gesellschaftsfähig ist und vielleicht genau deswegen noch mehr Liebe und Geduld braucht, als manch anderer abgerichteter Papagei in den Berliner Straßen.

Also du andere Mutter, lies lieber den Text und denk lieber nochmal genauer nach, bevor du das nächste Mal auf dem Spielplatz das Wort „Arschlochkind“ vor dich hin flüsterst und dabei auf meinen großartigen Sohn mit deinen Fingern zeigst.“

Dieser Beitrag erschien ursprünglich im Blog „Große Köpfe“.

