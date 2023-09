Hat die Polizei in der Kölner Silvesternacht mit ihrem Großeinsatz alles richtig gemacht? Passiert ist nichts, obwohl sich wieder eine größere Anzahl junger Männer nordafrikanischer Abstammung versammelt hatte. Mit 1.700 Beamten waren die Einsatzkräfte am Hauptbahnhof und verhinderten, dass es wie beim Jahreswechsel 2015/2016 zu Straftaten und Übergriffen kam.

Also alles richtig gemacht? Kritik gibt es trotz des friedlich verlaufenen Silvesterfestes, ausgelöst durch einen Tweet der Kölner Polizei, in dem von „Nafris“ die Rede ist. Unter anderem Grünen-Chefin Simone Peter findet in einer ersten Äußerung die Formulierung sowie das Vorgehen gegen Nordafrikaner bedenklich – später relativiert sie ihre Aussage.

Viele widersprechen anschließend der Grünen und loben die Kölner Polizei, unter anderem SPD-Chef Sigmar Gabriel. Auch Ex-Bundespolizist Nick Hein,der sich in der Vergangenheit immer wieder zum Thema Polizei und Silvesternacht zu Wort gemeldet hat, nimmt seine Ex-Kameraden in Schutz.

„Mal schauen was passiert?“

Hein sei selber Silvester vor Ort gewesen, schreibt er auf Facebook. Er habe auch eine Gruppe von 600 arabisch aussehenden Männern gesehen, die von der Polizei angehalten und kontrolliert wurden, danach wurde die Gruppe aufgelöst. Das Vorgehen seiner Ex-Kollegen sei richtig gewesen. „Was wäre denn die Alternative gewesen?“ fragt der Autor von „Polizei am Limit“. Hätten die Beamten zuschauen und abwarten sollen, was passiert?

Auch zum Rassismus-Vorwurf nimmt Hein Stellung. Je nach Beurteilung der Lage müsse die Polizei so vorgehen und auch nach Aussehen der Personen entscheiden. Bei einem Risiko-Fußballspiel würden die Beamten nach dem jeweiligen Fantrikot urteilen und eben diese Personengruppe kontrollieren und gegebenenfalls nach Hause schicken.

Bezogen auf die Nordafrikaner und die Vorkommnisse vor einem Jahr schreibt Hein: „Auf Grund der Silvesterübergriffe 2015 war der Phänotyp der damaligen Haupttäter an diesem Abend ausschlaggebend.“ Dies sei Teil der Polizeiarbeit und würde nicht bedeuten, dass die Polizei eine bestimmte ethnische Gruppe nicht möge. (red)

