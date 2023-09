Jürgen Klopp hat seinen ersten Titel mit dem FC Liverpool verpasst. Die Mannschaft des deutschen Trainers verlor am Sonntag in einem dramatischen Ligapokal-Finale gegen Manchester City mit 1:3 (1:1, 1:1) im Elfmeterschießen. Held des Endspiels war Citys Ersatzkeeper Willy Caballero: Er parierte im Elfmeterschießen drei Versuche der Reds. Nur der deutsche Fußball-Nationalspieler Emre Can traf für Liverpool.

Lucas, Coutinho und Lallana scheiterten an Caballero. Bei City waren Jesus Navas, Sergio Agüero und Yaya Touré erfolgreich. Fernandinho traf nur den Pfosten.

Liverpool verpasste damit auch die vorzeitige Qualifikation für die Europa League, für Klopp war es die zweite bittere Niederlage im Wembley. 2013 verlor er mit Borussia Dortmund das Champions-League-Finale gegen Bayern München mit 1:2.

Minutenlange Behandlung

Liverpool hat im Elfmeterschießen verloren. REUTERS

Die erste Schrecksekunde für den 48 Jahre alten Coach gab es, als Mamadou Sakho und Can in einem Luftduell mit den Köpfen zusammenstießen und minutenlang behandelt werden mussten. Während Can weitermachen konnte, musste Klopp kurze Zeit später seinen Abwehrchef sehr zu dessen Ärger vom Platz nehmen.

Anders als beim 4:1-Sieg in der Premier League im November in Manchester, fand Liverpool kaum eine Lücke in der vom früheren Hamburger Profi Vincent Kompany meist gut organisierten City-Abwehr.

Die Liverpooler Defensive hatte dagegen immer große Probleme, wenn Agüero am Ball war. Vier Minuten nach dem Wiederanpfiff wartete der Argentinier mit dem Ball geduldig am Sechszehnmeterraum, setzte mit einem Pass den nachrückenden Fernandinho ein und der Brasilianer traf mit einem Schuss aus halbrechter Position zur City-Führung. Keeper Simon Mignolet sah dabei alles andere als gut aus.

Chance in der Schlussphase

Selbst kam die Klopp-Elf erstmals nach 56 Minuten gefährlich vor das Tor. Nach einem Pass von Daniel Sturridge zielte James Milner aus spitzem Winkel zu ungenau. Erst in der Schlussphase und mit der Einwechslung von Divock Origi kam Liverpool zur nächsten Chance. Über den Belgier und Sturridge kam der Ball zum ebenfalls ins Spiel gebrachten Adam Lallana, der aus drei Metern nur den Pfosten traf. Den Nachschuss verwertete Philippe Coutinho zum 1:1 (83.).

In der Verlängerung fielen keine Tore mehr, bereits am Mittwoch kann sich Liverpool an der Anfield Road in der Premier League für den entgangenen Pokal zumindest ein bisschen revanchieren. (dpa)