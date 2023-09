Brüssel -Die Musik sagte viel an diesem Wahlabend. Daft Punkt spielte die Regie ein, als der niederländische Regierungschef um kurz vor Mitternacht vor seine Anhänger trat: "One more time" – eine weitere Amtszeit also schließt sich für den rechtsliberalen Politiker als Premier an.



Entgegen den Befürchtungen vieler Europäer ist der große Sieg für Geert Wilder bei der Parlamentswahl in den Niederlanden ausgeblieben.

Mark Ruttes rechtsliberale Partei setzte sich klar durch, kann aber wohl die bisherige Koalition nicht fortsetzen.

Von einem "historischen Abend" sprach der gelöste Rutte in seiner klugen Ansprache, wandte sich selbst in knappen Worten an Geert Wilders und mahnte umgehend zur Geschlossenheit: "Im Wahlkampf werden die Unterschiede betont, jetzt müssen wir das Land wieder zusammenführen."

So souverän und gelassen hatte man Mark Rutte, 50, selten gesehen. Seit 2010 regiert er das Land. In der ersten Amtszeit bis 2012 gab er den Wilders light, in der zweiten setzte er auf Angela Merkels Austerität. Nun schien Rutte plötzlich seine Rolle gefunden zu haben, der Wähler dankte es mit einem starken Ergebnis, wenn auch mit einem leichten Rückgang.



Rutte bedient alle Seiten

In der Auseinandersetzung mit der Türkei gab er den Staatsmann, in der Auseinandersetzung mit Wilders den Verteidiger Europas und seiner liberalen Werte („Das Land hat Stopp gesagt zu einem falschen Populismus“) und in seiner künftigen Rolle als Premier den väterlichen Betriebsmanager.



Ruttes neues Vierjahresprogramm lautet: Teilhabe. Der Liberale lobte die Stärke der niederländischen Wirtschaft. „Jetzt gilt es, die Erfolge auf Makro-Ebene auf die Mikro-Ebene zu übersetzen“, sagte Rutte und nannte: „Sicherheit, Seniorenpolitik und Investitionen in die Infrastruktur.“



Es tut sich was in den Niederlanden. Die Sparwelle ist vorbei, und Rutte setzt ein kleines Zeichen an die Bevölkerung und gegen die gefühlten sozialen Ängste. Und ein Zeichen an mögliche Koalitionspartner für seine rechtsliberale Partei VVD.

Überraschungserfolg für Grünen Jesse Klaver

Noch in der Nacht telefonierte Rutte mit den erstarkten Christdemokraten von Sybrand Buma, der sozialliberalen D66 von Alexander Pechtold und Grünen-Spitzenkandidat Jesse Klaver. Noch ein Fingerzeig. Rutte versucht, den Grünen-Frontmann nach dessen Überraschungserfolg einzubinden. Sollte das Scheitern, stünden christliche Kleinparteien wie die SGP oder die Christenunion bereit. Schon am Donnerstag fand in Den Haag unter Vorsitz von Parlamentspräsidentin Khadija Ariba die erste Sondierung der politischen Lage statt.

Klaver, 30, wurde zu seiner Wahlparty mit Musik der Black Eyed Peas empfangen: „I Gotta Feeling - Tonight's gonna be a good night“. Ihn trieb das Gefühl des heimlichen Wahlsiegers, und so mochte er sich mit der Rolle als linker Junior einer Mitte-Rechtskoalition noch nicht ganz abfinden.



„Rode Hoed“ heißt sein Koalitionswunsch in Anlehnung an das gleichnamige Amsterdamer Kulturzentrum, in dem Klaver während einer TV-Runde im Wahlkampf seine Vision einer linken Mehrheit entworfen hatte. Mit Christdemokraten, Sozialliberalen, der Linkspartei und den Grünen – schließlich heißt die Partei in den Niederlanden GroenLinks.

Rutte ist Bollwerk gegen Wilders

Selbst Rutte zeigte sich kurz unsicher, ob das nicht gelingen könnte. Eine leise Angst. Der Mann wird gebraucht. Er ist das rechtsliberale Bollwerk gegen Wilders und seine rechtspopulistische Partei PVV. Die beiden sind aufeinander angewiesen. Keiner kann ohne den anderen. Verzweifelt wiederholte Wilders in der Wahlnacht sein Kooperationsangebot. Und weil die Absage schon vorher feststand, fügte er hinzu: "Rutte wird mich nicht los."

Sozialdemokraten fallen als Koalitionspartner weg

Andere ist Rutte dagegen los. Die Sozialdemokraten, Ruttes bisheriger Koalitionspartner, erlebten einen historischen Absturz. Dreißig Sitze weniger, so hart traf es nach dem Krieg keine Regierungspartei. Die Sozialdemokraten sind nur noch drittstärkste Kraft links der Mitte, nach der Grünen und noch hinter der Linkspartei.



Zum Trost gab's auf der Wahlparty Rick Astley: "Never give you up". Und Frontmann Lodewijk Asscher beschwor die eigenen Ideale. Aber die Sozialdemokraten stehen vor einem radikalen Neuanfang. Sie zahlten den Preis für Ruttes Sparkurs. Die Grünen sind also gewarnt vor dem Pakt mit Rutte. Doch wie der Liberale in der Wahlnacht schon andeutete: Die Zeit des Sparens ist vorbei. Es folgt eine lockerere Ausgabenpolitik. Das erleichtert Koalitionsgespräche. Es könnte schneller gehen als gedacht in den Niederlanden.