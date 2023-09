Niederlande wollen Handys am Fahrrad-Lenker verbieten

Den Haag -Angesichts gestiegener Unfallzahlen durch abgelenkte Fahrer wollen die Niederlande die Nutzung von Handys auf dem Fahrrad verbieten. Ein Gesetzentwurf sieht vor, dass die Nutzung von Mobiltelefonen und anderen elektronischen Geräten ohne Freisprechanlage künftig beim Steuern sämtlicher Fahrzeuge - einschließlich Fahrrädern - verboten ist, wie Verkehrsministerin Cora van Nieuwenhuizen am Dienstagabend sagte.



Auto- und Lkw-Fahrer dürfen in den Niederlanden bereits heute kein Handy ohne Freisprechanlage benutzen, auf Verstöße stehen maximal 230 Euro Geldbuße. Ähnlich hoch sollen die Strafen für Handys am Fahrradlenker ausfallen. Mobiltelefonieren sei auf dem Fahrrad genauso gefährlich wie in jedem anderen Fahrzeug, sagte Nieuwenhuizen der Zeitung „AD“. „Tatsache ist, dass man sich im Straßenverkehr voll konzentrieren muss, anstatt mit dem Telefon Nachrichten zu verschicken oder sonstwas zu machen.“



Radfahren gehört zum Lebensstil

Der Aktivist Michael Kulkens, der für ein Handy-Verbot gekämpft hatte, seitdem sein 13-jähriger Sohn Tommy-Boy 2015 bei einem Fahrradunfall ums Leben gekommen war, weil er auf sein Handy geschaut hatte, begrüßte die Gesetzesänderung. „Ich musste mit dem Auto rechts ranfahren und mir sind die Tränen gekommen, als ich im Radio die Nachricht gehört habe“, sagte er der Zeitung „De Telegraaf“.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Das Gesetz soll im kommenden Juli in Kraft treten. Fahrradfahren gehört in den Niederlanden zum Lebensstil, in dem Land kommen 23 Millionen Fahrräder auf 17 Millionen Einwohner. Laut Schätzungen der niederländischen Organisation für Sicherheit im Straßenverkehr sind bei jedem fünften Fahrradunfall von jungen Leuten Handys im Spiel. (afp)

Das könnte Sie auch interessieren: