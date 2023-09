Celle -Eine kopflose Python hat ein Frau im niedersächsischen Nienhagen am Montagabend in ihrer Garagenauffahrt gefunden. Nach Angaben der Polizei in Celle hatte mutmaßlich ein anderes Tier der etwa 1,10 Meter langen Albino-Würgeschlange den Schädel abgebissen.



Woher die Schlange kam, war unklar. Ein „hilfsbereiter Nachbar“ habe der Frau geholfen, indem er das tote Tier in seinem Garten beseitigt habe, wie die Beamten am Dienstag mitteilten. Sie baten um Hinweise auf den Besitzer, damit dieser benachrichtigt werden kann. (bro/cfm)

