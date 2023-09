Bellen -„Keine Familie!“, sagt Ilse-Doris Grass. „Kaum ein Haus hier, was nicht betroffen ist! Ich wüsste keinen Verstorbenen hier, der nicht an Krebs litt“, sagt die ältere Dame aus Bellen im Kreis Rotenburg/Wümme, dem deutschen Erdgasfördergebiet in Nordniedersachsen.