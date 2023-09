Berlin -In einer Flüchtlingsunterkunft in Niederschönhausen ist die Polizei derzeit im Großeinsatz. In der Einrichtung an der Treskowstraße habe es eine Auseinandersetzung unter Bewohnern gegeben, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Dabei seien auch Stichwerkzeuge eingesetzt worden. Ein Flüchtling hat sich in einem Raum verschanzt.

Die Feuerwehr ist mit mehreren Rettungswagen vor Ort. Die Unterkunft in der Treskowstraße 15 ist für 500 Personen ausgelegt. (kop.)

Mehr in Kürze auf berliner-zeitung.de.

Das könnte Sie auch interessieren: