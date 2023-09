„Herzlich Willkommen in Helsinki!“, „Schön, dass Sie da sind“ – So oder so ähnlich stellt man sich als Tourist die Begrüßung bei der Ankunft in einem fremden Land vor. Was Reisende erwartete, die Ende November die finnische Hauptstadt Helsinki besuchten, war so ganz...anders. In der Stadt hing ein großes Banner mit der Aufschrift „Niemand, der richtig im Kopf ist, würde auf die Idee kommen, im November nach Helsinki zu fahren. Außer dir, du Badass.“

Das Plakat hängt vor dem Messezentrum Helsinkis, dem Messukeskus. Privat

Darüber lacht das Netz

Was dahinter steckt? Das Plakat mit der Original-Aufschrift: „Nobody in their right mind would come to Helsinki in November. Except you, you badass“ hängt vor dem Messezentrum Helsinkis, dem Messukeskus. Es richtet sich an die Besucher der Startup-Konferenz „Slush“. So geht außergewöhnliches Städtemarketing – ganz im Stil junger, kreativer Start-Ups. Das Netz ist begeistert und feiert die gelungene Kampagne. (sar)

