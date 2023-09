Berlin -Die neue österreichische Regierung schaltet sich in den Kampf um die insolvente Air-Berlin-Tochter Niki ein. Es geht erst einmal darum, Zeit zu gewinnen. Die Intervention könnte zum Ziel haben, eine neue Fluggesellschaft im Nachbarland aufzubauen.

Seit der Erklärung der Zahlungsunfähigkeit und dem Einstellen des Flugbetriebs am vorigen Mittwoch hieß es immer wieder, es blieben nur einige wenige Zeit, um einen neuen Investor zu finden.



Denn es drohe, dass Niki die Betriebsgenehmigung entzogen werde und in der Folge wertvolle Start- und Landerechte verloren gehen, die für die künftigen Eigner der Airline von zentraler Bedeutung sind. Nun aber teilt die österreichische Luftfahrtaufsicht mit, die neue Regierung prüfe die Insolvenz. Und solange dieses Verfahren laufe, werde auch nicht über die Betriebsgenehmigung entschieden. „Da sind keine Fristen vorgesehen“, sagte ein Sprecher von Austro Control. Dies hat zur Folge, dass auch die Flughafenkoordination der Bundesrepublik Deutschland als zuständige Behörde die Füße erst einmal still hält.



2016 von fast sieben Millionen Euro erwirtschaftet

Der Hintergrund: Niki ist ein österreichisches Unternehmen, das zur pleitegegangenen Air-Berlin-Gruppe gehört. Das Insolvenzverfahren wird in Berlin betrieben, da der Schwerpunkt der wirtschaftlichen Tätigkeit in der Hauptstadt liegt. Niki war vor allem als Ferienflieger lange Zeit der lukrativste Teil von Air Berlin. Noch 2016 wurde ein Gewinn von 6,6 Millionen Euro erwirtschaftet.



Der Schwerpunkt der Aktivitäten war am Wiener Flughafen. Im Frühjahr aber übernahm Niki auch die gesamte Ferienfliegerei der Air-Berlin-Gruppe in Deutschland, Maschinen wurden von Wien abgezogen und das Unternehmen rutsche augenblicklich in die roten Zahlen. Die Lufthansa wollte Niki mit 20 Airbus-Maschinen und deren Crews übernehmen, die EU-Kommission stoppte das Vorhaben, weil auf vielen Strecken Quasi-Monopole entstanden wären.



Regierung in Wien schaltet sich ein

Nun hat sich die neue konservativ-rechtspopulistische Regierung in Wien eingeschaltet. Experten vermuten, dass es bei der „Prüfung“ der Insolvenz insbesondere darum geht, wie Niki wieder „re-nationalisiert“ werden könnte - also mit einer deutlichen Stärkung des Standortes Wien.



Derweil setzt Lucas Flöther, Insolvenzverwalter für Air Berlin und Niki, alles daran, die Verhandlungen mit möglichen Interessenten zügig voran zu treiben. Verbindliche Angebote müssten bis Donnerstag abgegeben werden, hieß es von der Insolvenzverwaltung. Eine Entscheidung könnte dann nach Weihnachten, aber wahrscheinlich nicht mehr in diesem Jahr fallen.



Flöther muss Druck machen, denn je länger das Verfahren dauert, umso weniger Geld bleibt für die Gläubiger übrig. Obwohl keine Niki-Maschinen mehr fliegen, fallen jeden Tag Kosten an, die sich angeblich in einem sechsstelligen Bereich bewegen. Die Lufthansa hatte zuvor rund zehn Millionen Euro pro Woche berappt, um Flugbetrieb aufrecht zu erhalten.



Parameter haben sich deutlich verschoben

Mit der Intervention der österreichischen Regierung haben sich nun die Parameter erheblich verschoben. Um weiter Zeit zu gewinnen, wird nun in Wien auch über einen Überbrückungskredit für Niki nachgedacht. Dabei könnte eine entscheidende Rolle spielen, ob Niki Lauda, österreichischer Ex-Rennfahrer und Niki-Gründer, wieder bei der Airline einsteigt. Insider gehen davon aus, dass Lauda dafür finanzstarke Partner braucht, um ein Offerte vorzulegen, die andere Interessenten aussticht.



Wichtigster Faktor ist dabei, dass die künftigen Niki-Eigner in die Leasingverträge für die Niki-Maschinen einsteigen müssen. Je höher die Bonität, umso günstiger die Mietkonditionen und umso mehr kann als Kaufpreis geboten werden. Schon vor einigen Wochen war von einer Kooperation von Lauda mit dem Reisekonzern Thomas Cook die Rede. Die härtesten Konkurrenten beim Kampf um Niki dürften der Touristikriese TUI und die British-Airways-Mutter IAG sein.



