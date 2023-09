Köln -Der flinke Klempner Super Mario auf dem Smartphone – darauf haben Fans lange gewartet. Jetzt ist die App da, doch es macht sich Skepsis breit, ob die hochgesteckten Erwartungen erfüllt werden können. Wir erläutern, was hinter dem Mario-Phänomen steckt.

Wie groß ist das Interesse an Super Mario Run?

Riesig. Das Spiel ist der größte Coup in der Welt der elektronischen Spiele in diesem Jahr. Es ist seit vorigem Freitag im App-Store von Apple verfügbar und augenblicklich in der Rangliste der beliebtesten Apps auf den ersten Platz gesprungen, und zwar in 68 Ländern, berichtet die Finanznachrichtenagentur Bloomberg.

Wie fallen die Bewertungen aus?

Mittlerweile gibt es weit mehr als 50.000 Bewertungen von Nutzern. Sie geben dem Spiel laut Bloomberg im Schnitt nur 2,5 von fünf möglichen Sternen. Das ist eine extrem niedrige Einstufung. Sie liegt weit unter anderen populären Smartphone-Spielen wie Clash Royale. Grund dafür ist, dass es für viele Gamer zu simpel und zu teuer ist. Es handelt sich um ein simples sogenanntes Jump ‘n‘ Run-Spiel, bei dem der schnauzbärtige Klempner vorwärts rennt und springt und dabei Münzen einsammelt und Monstern ausweichen muss.

Erinnert das nicht an Computerspiele der 80er und 90er Jahre?

Genau. Das waren die großen Zeiten von Super Mario auf den Konsolen des Spieleherstellers Nintendo. Diesen Retro-Effekt will der Konzern nun nutzen. Super Mario soll ein Spiel sein, von dem sich Zehn- und 50-Jährige angesprochen fühlen sollen. Entsprechend groß wurde das Potenzial eingeschätzt. Viele Analysten haben schon im Vorfeld den Vergleich zum Überraschungserfolg Pokemon Go – ebenfalls von Nintendo - gezogen, das Spiel wurde mehr als 500 Millionen Mal heruntergeladen und hat in den ersten drei Monaten 600 Millionen Dollar eingespielt.

Warum dann die Skepsis?

In Rezensionen heißt es, dass der geübte Spieler alle 24 Level in rund 45 Minuten durchspielen kann. Die Frage ist, ob er es dann noch einmal anpackt. Es fehle an Raffinesse und interessanten Varianten. Hinzu kommt, dass nur die ersten drei Level kostenlos sind. Danach muss der Nutzer zehn Euro zahlen, was eine stolze Summe für solch ein Produkt ist. Branchenkenner vermuten, dass die große Zahl der Downloads weltweit nur ein Strohfeuer sein könnte: Spielefans laden sich Super Mario herunter, spielen die drei Level und lassen es dann links liegen. Die Anleger sind jedenfalls enttäuscht: Die Nintendo-Aktie ist am Freitag und am Montag um insgesamt fast zwölf Prozent abgestürzt. Allerdings hatte sie seit Frühjahr gut 60 Prozent zugelegt.

Woher kommt das Auf und Ab des Spiele-Wertpapiers?

Marktforscher gehen davon aus, dass das elektronische Spielen sich künftig massiv auf Smartphones verlagern wird. Nintendo hat da lange nicht mitgespielt, weil es dort weniger als mit Konsolen zu verdienen gibt. Im Frühjahr kam dann die Ankündigung jetzt noch auf Handys setzen, dafür gab es von Börsianern viel Applaus. Jetzt halten einige Analysten die Super-Mario-Kampagne für halbherzig und inkonsequent. Sie sehen Apple als eigentlichen Profiteur: Das Spiel läuft nur auf iPhones, nicht auf Geräten mit dem Android-Betriebssystem. Es wird deshalb von Apple – gestützt durch eine große Werbekampagne – vor allem als Verkaufsförderung im Weihnachtsgeschäft für das neue iPhone eingesetzt. Zudem gehen 30 Prozent der Einnahmen aus den Bezahl-Downloads an Apple.

Was ist von Nintendo jetzt zu erwarten?

Gut möglich, dass Nintendo im Grunde seiner Konsolen-Philosophioe doch treu bleibt. In einigen Monaten soll Switch kommen, eine eigene neue mobile Spielekonsole. Gut möglich, dass der dürftige Super Mario fürs Smartphone für Nintendo eine Art vorgeschaltete Maketingaktion ist, um daran zu erinnern, dass der Klempner noch am Leben ist. Denkbar ist, dass mit Switch eine erblich reichhaltigere und originellere Variante des Spiels kommen wird.

