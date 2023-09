Berlin -Noah Becker, Sohn der Tennis-Legende Boris Becker, hat gelassen auf den rassistischen Kommentar aus Reihen der AfD reagiert. „Das war eine überraschende erste Woche des Jahres. Aber ich war nicht wirklich verletzt“, sagte der 23-Jährige, der unter anderem als DJ arbeitet und malt, dem Magazin „Vice.com“. „Sowas passiert schon öfter – im Club oder auf der Straße. Wenn die Person vor mir steht, dann trifft mich das härter.“ Trotzdem sei es frustrierend zu sehen, dass Menschen in Machtpositionen heute immer noch andere so beleidigen könnten. Andere machten es ihnen dann nach und das sei beängstigend.

Tweet angeblich von Maiers Mitarbeiter geschrieben

Der bereits am Dienstag auf dem Twitter-Account des AfD-Bundestagsabgeordneten Jens Maier gepostete Satz „Dem kleinen Halbneger scheint einfach zu wenig Beachtung geschenkt worden zu sein, anders lässt sich sein Verhalten nicht erklären.“ wurde später gelöscht. Nach Angaben Maiers hatte nicht er selbst, sondern ein Mitarbeiter die Zeilen verfasst. Sie bezogen sich auf ein Interview, in dem Noah Becker erklärt hatte, Berlin sei im Vergleich zu London oder Paris eine „weiße Stadt“. Er selbst sei „wegen meiner braunen Hautfarbe attackiert worden“.

In dem Interview sagte Noah Becker nun, den Vergleich Berlins mit Paris oder London habe er nicht negativ gemeint, „das ist einfach so. Berlin ist eben anders als Paris oder London.“ Aber er habe sich in Berlin verliebt. „Verglichen mit anderen Städten kann man hier noch so frei sein und die Menschen akzeptieren mich, so wie ich bin – abgesehen eben von den rassistischen Vorfällen.“

Becker sei stolz auf seine Hautfarbe

Maier gilt als Vertreter des rechtsnationalen Parteiflügels um den Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke. AfD-Parteichef Jörg Meuthen hatte nach dem Tweet auf die Möglichkeit „weitreichender“ Ordnungsmaßnahmen durch den Parteivorstand hingewiesen.

Becker sagte „Vice.com“, er werde auf jeden Fall zu häufig als „Neger“ bezeichnet. Es passiere ihm und Freunden andauernd, „dass Leute mit dem Finger auf uns zeigen und Witze über unsere Haare machen. Das machen sie, weil sie einfach Angst haben.“ Für deren Verhalten habe er absolut kein Verständnis. Diese Menschen seien eben in gewisser Weise ignorant.

„Wenn man aufwächst, wo nur Weiße sind, wenn man nur eine bestimmte Hautfarbe sieht, dann kennt man nichts anderes. Und hat Angst vor Fremden. Diese Leute muss man mehr lieben.“ Er selbst sei stolz auf seine Hautfarbe. „Und genauso darauf, deutsch zu sein. Den Menschen mit Hass müssen wir einfach Liebe geben und noch mehr Liebe – bis ihr Gehirn voll damit ist.“

Über Maier sagte Noah Becker: „Der ist nunmal so. Er weiß es halt nicht besser. Vielleicht ist ihm langweilig.“ Er sei nicht wütend auf ihn. Nichtsdestotrotz will Noah Becker in Absprache mit seinem Vater juristisch gegen den AfD-Abgeordneten vorgehen. Rechtsanwalt Christian-Oliver Moser hatte der „Bild“ am Mittwoch gesagt, er sei beauftragt, unverzüglich die erforderlichen straf- und zivilrechtlichen Schritte gegen Maier zu ergreifen.

Richterbund kritisiert Tweet scharf

Der Deutsche Richterbund hat den diskriminierenden Twitter-Eintrag scharf kritisiert. Der Vorsitzende des Richterbunds, Jens Grisa, nannte in der „Bild“-Zeitung vom Samstag das öffentliche Auftreten des sächsischen AfD-Politikers „unerträglich und völlig inakzeptabel“. Er warf Maier „kalkulierte Provokation“ vor.



Maier war in der Vergangenheit wiederholt durch rechte Äußerungen aufgefallen. Bis zu seinem Einzug in den Bundestag war er fast 20 Jahre lang am Landgericht Dresden als Richter tätig, davor war er Staatsanwalt. Derzeit ruht seine Tätigkeit. „Maßnahmen im Rahmen der Dienstaufsicht kommen daher nicht in Betracht“, zitierte die „Bild“-Zeitung Angaben des Gerichts.

Das Gericht hatte im vergangenen Sommer einen Verweis gegen Maier ausgesprochen, da er „dem Ansehen der Justiz allgemein und des Landgerichts Dresden im Besonderen Schaden zugefügt“ habe. Maier hatte Anfang 2017 auf einer Veranstaltung in Dresden, wo auch AfD-Rechtsaußen Björn Höcke aufgetreten war, von einem „Schuldkult“ gesprochen und vor der „Herstellung von Mischvölkern“ gewarnt. Die rechtsextreme NPD bezeichnete er als „einzige Partei“, „die immer entschlossen zu Deutschland gestanden hat“. (dpa/afp)