Nach dem grandiosen Erfolg über das Leben der früheren DDR-Schauspielerinnen haben wir noch weiter recherchiert und festgestellt, dass es ja sehr viel mehr weibliche Ost-Stars gab.

Denn wie überall auf der Welt lebte auch der Film in der DDR vor allem von seinen schönen, starken und humorvollen Darstellerinnen. Sie waren die Heldinnen ganzer Generationen im Osten. Millionen bestaunten sie auf der Kinoleinwand und im Fernsehen.

Mit dem Ende der DDR begann - genau wie für jeden Normal-Bürger - auch für viele der alten, weiblichen Ost-Stars der Umbruch.

Wie haben sie den verkraftet? Was wurde aus Korinna Harfouch, den Kling-Schwestern, Simone Thomalla, Swetlana Schönfeld, Simone von von Zglinicki und anderen?

Der KURIER hat nachgeforscht, was die Stars des Ostens heute machen.

Corinna Harfouch

Corinna Harfouch - Die inzwischen 60-Jährige war und ist ein Superstar. dpa Lizenz

Corinna Harfouch (Jahrgang 1954) ist ganz unbestritten DER weibliche, deutsche Superstar. Sie war es auch schon in der DDR.

Die thüringische Lehrers-Tochter erwarb bereits während der Schulzeit am Pioniertheater erste schauspielerische Fähig- und Fertigkeiten.

1978 konnte sie nach einer Ablehnung schließlich doch ihr Studium an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" in Schöneweide beginnen, besuchte anschließend die Meisterklasse am Berliner Theater im Palast (TiP), um bereits 1983 in Heiner Müllers Macbeth-Inszenierung an der Volksbühne die Lady Macbeth zu geben. Es folgten Engagements am Berliner Ensemble und dem Deutschen Theater, für die sie mehrfach ausgezeichnet wurde.

Nach kleineren Filmaufgaben folgte im Jahr 1988 ein früher Höhepunkt ihrer Karriere auf der großen Leinwand, als Harfouch in gleich zwei Hauptrollen begeisterte und dafür auch mehrere Auszeichnungen erhielt: In Die Schauspielerin glänzt sie als Darstellerin, die während der Nazi-Zeitauf auf eine Bühnenkarriere verzichtet und eine jüdische Identität annimmt, um mit ihrem Geliebten zusammen sein zu können. In Treffen in Travers verkörperte sie die Ehefrau des Revolutionärs Georg Forster.

Nach der Wende wurde ihre Arbeit für Film und Fernsehen immer umfangreicher - sie spielte die unterschiedlichsten Rollen und erarbeitete sich den Ruf, eine der wandlungsfähigsten Schauspielerinnen der deutschen Filmszene zu sein. Es folgten erneut Auszeichnungen wie der Bayerische Fernseh- und der Grimme-Preis.

Dem gesamt-deutschen Fernsehpublikum wurde sie schließlich durch ihre Darstellung der wegen Mordes verurteilten Titelfigur des dokumentarischen Spielfilms Vera Brühne (2001) bekannt. In Der Untergang (2004) verkörperte sie Joseph Goebbels' Ehefrau Magda, die ihre eigenen Kinder vergiftete, in Was bleibt eine depressive Ehefrau und Mutter, die ihre Medikamente absetzen will.

Katharina Thalbach

Katharina Thalbach entstammt einer Schauspieler-Dynastie. Sie ist seit jeher auf der Bühne und der Leinwand zu sehen. imago/Future Image Lizenz

Katharina Thalbach (Jahrgang 1954) entstammt einer Schauspieler-Dynastie. Die Berlinerin stand bereits seit ihrem fünften Lebensjahr auf der Bühne und spielte in Filmen mit.

Nach dem Tod ihrer Mutter 1966 kümmerte sich unter anderem Brecht-Witwe Helene Weigel um ihre schauspielerische Ausbildung, so dass die junge Thalbach Erfolge am Berliner Ensemble und der Volksbühne feiern konnte.

Nach kleineren Kinderrollen in Der Neue (1963) und einer ersten größeren in Es ist eine alte Geschichte (1971) glänzt sie in Konrad Wolfs Der nackte Mann auf dem Sportplatz (1973) als junge Schwangere oder als Ottilie in Lotte in Weimar (1973).

Wie viele Vertreter aus der DDR-Künstler-Elite protestierte sie gegen die Ausbürgerung des systemkritischen Liedermachers Wolf Biermann und siedelte schließlich 1976 selbst nach West-Berlin über.

Dort setzte sie ihre Karriere sowohl am Theater als auch im Film fort und wurde nur wenige Jahre später durch ihre Verkörperung der Maria in die Blechtrommel (1979) weltbekannt.

Seit mehr als 40 Jahren ist Thalbach jährlich in mehreren Filmen (allein 2015 schon vier) zu sehen, bleibt aber zugleich dem Theater treu, wo sie sich seit zwei Dekaden auch als Regisseurin hervortut.

Annekathrin Bürger

Annekathrin Bürger gehört zu jenen Gesichtern, die jeder kennt - zumindest im Osten Deutschlands. In der DDR gehörte sie zu den beliebtesten Filmschauspielerinnen. imago stock&people Lizenz

Annekathrin Bürger (geboren 1937 in Berlin) wächst zunächst in einem Künstlerhaushalt auf, wird aber von ihrer Mutter gegen den Willen des Vaters in ein NS-Kinderheim nach Brünn gegeben.

Sie gehört zu jenen Gesichtern, die jeder kennt - zumindest im Osten Deutschlands. In der DDR gehörte sie zu den beliebtesten Filmschauspielerinnen.



Bekannt wurde Bürger schon 1956 mit Eine Berliner Romanze, für den sie unter 14.000 Mädchen ausgewählt wurde. Ihren Ruhm festigte sie mit Verwirrung der Liebe (1959) und Königskinder (1962), durch kritische Gegenwartsfilme wie Hostess wird die Bürger zur Stilikone der modernen, selbstbewussten, sozialistischen Frau und reist als Gesicht des DDR-Films um die Welt.

Inzwischen kann sie auf mehr als 190 Film - und Fernsehproduktionen zurückblicken.



Der frühe Filmruhm hinderte sie nicht daran, nach abgeschlossenem Studium an der HFF Babelsberg im Theater anzufangen. Nach drei Jahren am Theater der Bergarbeiter in Senftenberg wurde sie an der Berliner Volksbühne engagiert.



Daneben widmet sie sich seither auch dem Gesang, Ihre Chansonabende führten sie bis nach Italien, Frankreich, Holland und Finnland.



Bürger dreht weiter Film, war aber in den letzten Jahren mit Lesungen ihrer Autobiografie "Der Rest der bleibt" unterwegs. Pünktlich zu ihrem 75. Geburtstag erfüllte sie sich einen Wunsch und veröffentlichte ihre erste CD. Auf "Liebe ist das schönste Gift" verleiht sie großen Dichterinnen ihre Stimme.

In diesem Jahr ist Bürger mit ihrem neuen Buch "Weisheiten der Liebe" überall im Lande unterwegs.

Uta Schorn

Uta Schorn ist zwar eine berühmte DDR-Schauspielerin, moderierte aber auch 18 Jahre lang an der Seite von Gerd E. Schäfer den Wunschbriefkasten. imago stock&people Lizenz

Schauspielertochter Uta Schorn (geboren 1947) studierte von 1966 bis 1970 an der Staatlichen Schauspielschule Berlin, wurde am Maxim-Gorki-Theater engagiert, spielte aber auch an den Landesbühnen Sachsen, am Fernsehstudiotheater Halle, dem Berliner Theater im Palast und trat schon früh als Moderatorin und Darstellerin im Friedrichstadtpalast auf.

Ihr Filmdebüt gab sie 1969 bei der DEFA mit der Rolle der Renate in dem Spionage-Film Verdacht auf einen Toten. Es folgten weitere (zumeist Neben-)Rollen in Babelsberg.

Bekannt wurde sie aber vor allem durch ihre Tätigkeit für das DDR-Fernsehen, wo sie neben mehreren Folgen in der Krimiserie Polizeiruf 110 in unterschiedlichen Rollen eingesetzt wurde. Oft verkörperte Schorn selbstbewusste Frauen, die ihren eigenen Weg im Leben gehen, wie etwa in ihrer Serienhauptrolle als alleinerziehende Ärztin in Bereitschaft Dr. Federau (1988).

Darüber hinaus moderierte Schorn 18 Jahre an der Seite von Gerd E. Schäfer den Wunschbriefkasten.

Nach der Wende gelang ihr relativ zügig der Wechsel ins westdeutsche Fernsehen; sie übernahm mehrere durchgehende Serienhauptrollen, etwa in Elbflorenz (ZDF) oder in Frauenarzt Dr. Markus Merthin (ZDF). Seit 2003 verkörpert sie die Figur der Inge Kleist (früher: März) in der ARD-Serie Familie Dr. Kleist.

Nach 15 Jahren endete 2014 ihre Rolle als Chefsekretärin Barbara Grigoleit in der Sachsenklinik in der ARD-Serie In aller Freundschaft. Trotz allem bleibt Schorn zuversichtlich und sagte in einem Interview: "Eine Tür geht zu, dafür geht eine andere Tür auf" – und daran glaube ich auch! Ich glaube auch, dass man mir noch die eine oder andere Rolle zutraut, außerdem kann ich auch mit meinen Programmen auf die Bühne gehen oder wieder ans Theater."

Simone Thomalla

Simone Thomalla sorgte 2010 mit Playboy-Nacktfotos für Furore. imago/Future Image Lizenz

Die gebürtige Leipzigerin Simone Thomalla (Jahrgang 1965) wächst in Potsdam auf, absolviert ihr Schauspiel-Studium an der Hochschule "Ernst Busch".

Ihren Einstieg ins Filmgeschäft hatte sie schon zuvor mit dem Streifen Abgefunden, wenig später folgt Romeo und Julia auf dem Dorfe.

Es folgten einige Filme für die DEFA oder das DDR-Fernsehen, bevor nach der Wende für sie eine große Schauspielkarriere begann.

Thomalla hat bisher für mehr als 100 Produktionen vor der Kamera gestanden. Vor allem als Seriendarstellerin machte sie sich einen Namen, war etwa in Unser Lehrer Dr. Specht, Ein Bayer auf Rügen oder Girlfriends zu sehen.

1995 spielte sie in der Serie Mona M. eine Staatsanwältin und war in der Reihe Kinderärztin Dr. Leah erfolgreich.

Erstes Krimiblut durfte Thomalla in Folgen von Alarm für Cobra 11 und Die Rosenheim Cops lecken, bevor sie selbst zur Chef-Ermittlerin wurde. Von 2008 bis 2015 bildete sie zusammen mit Martin Wuttke das Tatort-Duo aus Leipzig. In 21 Folgen gab sie die schlagkräftige, schlaue und sexy Kommissarin Eva Saalfeld.

Daneben ist die rassige Dunkelhaarige regelmäßig im Film zu sehen, wo sie gern starke Frauen spielt.

Swetlana Schönfeld

Swetlana Schönfeld steht seit den 1970er Jahren ständig auf der Theaterbühne, ist aber auch regelmäßig im TV zu sehen. imago stock&people Lizenz

Die in der UdSSR geborene Swetlana Schönfeld (Jahrgang 1951) lernte Kindergärtnerin, bevor sie mit 20 Jahren ihr Studium an der Schauspiel-Hochschule "Ernst Busch" in Berlin begann.

Von 1973 bis 1993 gehörte sie dem Ensemble des Maxim-Gorki-Theaters in Berlin an, spielte aber auch am Deutschen Theater, an der Schaubühne, am Berliner Ensemble, trat bei den Salzburger Festspielen auf und nahm an der Ruhrtriennale teil.

Neben der Arbeit fürs Theater widmete sich Schönfeld regelmäßig auch der vor der Kamera. Für DEFA und DDR-Fernsehen wirkte sie ab Mitte der 1970er Jahre in verschiedenen Filmproduktionen mit.

An der Seite von Karin Düwel und Jutta Wachowiak glänzte sie in Sabine Wulff (1978).

Häufig zu sehen war sie in Literaturadaptionen, wie etwa Dantons Tod (1977) oder Thomas Langhoffs Tschechow-Verfilmung Drei Schwestern (1984), aber auch dem Biopic Hälfte des Lebens (1984) über den deutschen Dichter Friedrich Hölderlin.

Regelmäßig steht die Schönfeld auch nach der Wende für verschiedene Serien vor der Fernsehkamera: Polizeiruf 110, Für alle Fälle Stefanie, In aller Freundschaft und Der Landarzt.

Im Leipziger Tatort spielte sie seit 2008 die Mutter von Chef-Ermittlerin Eva Saalfeld.

Dorit Gäbler

Die ausgebildete Schauspielerin Dorit Gäbler kennt man in diesen Tagen vor allem als Sängerin. imago/Andreas Weihs Lizenz

Die Plauenerin ist ein wahres Multitalent, das sich neben der Schauspielerei vor allem als Sängerin einen Namen gemacht hat.

Mit 18 Jahren verließ Dorit Gäbler (Jahrgang 1943) das Vogtland, um an der Berliner Hochschule "Ernst Busch" die Schauspielkunst zu erlernen.

Es folgen Engagements an der Bühne in Karl-Marx-Stadt und dem Staatstheater Dresden.

Ihr Film-Debüt hat sie mit Gib Acht auf Susi (1968). Wenige Jahre später ist sie in dem DEFA-Musical Nicht schummeln, Liebling (1972) an der Seite von Frank Schöbel und und Chris Doerk zu sehen.

In der Babelsberger Orpheus-in-der-Unterwelt-Verfilmung (1974) gibt sie die Euydike und tritt in den 1970er Jahren mehrfach im Polizeiruf 110 auf.

Zum Ende des Jahrzehnts widmet sich Gäbler fast nur noch der Musik und ist somit in den 1980er Jahren kaum noch als Schauspielerin zu sehen.

Seltene Ausnahmen bilden der berühmte Kinderfilm Moritz in der Litfaßsäule (1983) und Automärchen (1983). Viele Jahre später tritt sie in mehren Rollen in der ARD-Soap Schloss Einstein auf.

Gäbler tourt noch immer regelmäßig mit einem Marlene-Dietrich- und Hildegard-Knef-Programm und der Show "Mein Kessel Buntes" durch den gesamten deutschsprachigen Raum.

Anna Loos

Anna Loos ist nicht nur ein Schauspielstar - Sie hat auch bei Silly die verstorbene Tamara Tanz ersetzt. imago/Future Image Lizenz

Anna Loos (Jahrgang 1970), die schon als junges Mädchen Ballett- und später auch Gesangsunterricht nahm, stammt aus Brandenburg und flüchtete 1988 aus der DDR in die Bundesrepublik.

In Hamburg ließ sie sich an der Stage School of Music, Dance and Drama ausbilden und gelangte über die Musik zur Schauspielerei.

Nach einigen Comedy-Auftritten im Hamburger Schmidt-Theater und bei T.V. Kaiser gab sie 1997 ihr Debüt in einer größeren Kinorolle: in Michael Gwisdeks Das Mambospiel; wenig später folgte mit Blind Date der erste TV-Einsatz.

Bekannt wurde sie einem größeren Publikum durch ihre Rolle der Sekretärin „Lissy Pütz“ im Kölner Tatort (2008 - 2013). Für ihre Rolle in Anatomie erhielt sie den New Faces Award.

Ihre Leistung in dem Fernsehfilm Halt mich fest! (2000), bei dem sie erstmals mit ihres späteren Ehemann Jan Josef Liefers vor der Kamera stand, wird beim Filmfestival Baden-Baden gewürdigt.

Es folgen unzählige weitere Erfolge, wie der Fernsehfilm „Wohin mit Vater?“ (2010), für den sie die „Goldene Kamera“ erhält, ihre Rolle in der die ARD-Serie Weissensee (2010) sowie das Drama Nacht über Berlin (2013), in der Loos erneut an der Seite ihres Ehemanns auftritt. Seit 2014 verkörpert sie für das ZDF die Fernsehkommissarin Helen Dorn.

Neben ihren diversen Auftritten für Film und Fernsehen kennt man Anna Loos als "neue" Frontfrau von Silly. 2005 war sie mit der Band bereits als Gastsängerin aufgetreten, bevor sie als Ersatz für die 1996 verstorbene Tamara Danz mit den Musikern auch auf Tournee ging. Inzwischen hat sie als offizielles Mitglied mit der Gruppe das Album Alles rot (2010) eingespielt.

Gerit Kling

Gerit Kling, in Thüringen geboren, wuchs in Brandenburg auf. In der untergehenden DDR war sie ein Jungstar. dpa Lizenz

Gerit Kling (Jahrgang 1965), in Thüringen geboren, wuchs in Brandenburg auf. Bereits mit fünf Jahren stand sie erstmals für Konrad Wolfs Goya (1971) vor der Kamera.

Ein Jahr später folgt eine kleine Rolle in dem der DEFA-Märchenfilm Wer reißt denn gleich vorm Teufel aus (1972).

Ab 1982 absolvierte sie ein Studium an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" in Berlin, worauf Engagements am Deutschen Theater, dem Theater Brandenburg, dem Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin folgen.

1989 ist gleich in drei wichtigen DDR-Filmen zu sehen: Der Bruch, Grüne Hochzeit, Zwei schräge Vögel.

Nach ihrer Flucht kurz vor dem Ende der DDR arbeitet sie weiter intensiv auf der Bühne (Staatstheater Nürnberg - Theater am Kurfürstendamm) und vor der Kamera wie etwa in Go Trabi Go (1991) und dem Sequel Go Trabi Go 2 (1992).

Kling ist aber vor allem fürs Fernsehen tätig und hat in vielen gängigen Serien mindestens einen Auftritt: Der Landarzt, Alarm für Cobra 11, Liebling Kreuzberg, Am Kap der Liebe, Barfuß ins Bett, Elbflorenz, Luv und Lee, Die Rettungsflieger, Unser Charly, Polizeiruf 110 und Das Traumschiff.

Seit 2007 hat sie eine regelmäßige Rolle in Notruf Hafenkante.

Aufsehen erregte Kling im März 2008, als er sie auf der Titelseite des Playboys zu sehen war.

Franziska Troegner

Franziska Troegner ist eines der bekanntesten DDR-Gesichter. Sie ist heute noch oft im TV oder auf der großen Leinwand zu sehen. imago stock&people Lizenz

Franziska Troegner (Jahrgang 1954) ist eine echte Berlinerin, die aus einer Schauspieler-Familie stammt. Naturgemäß gibt sie ihr Bühnendebüt bereits mit fünf Jahren am Berliner Metropol-Theater und tritt zehn Jahre später im Berliner Kabarett "Die Distel" auf.

Zur Schauspielerin ausgebildet wird sie am Berliner Ensemble, wo sie 18 Jahre lang in einer ganzen Reihe von Brecht-Stücken mitwirkt. 1981 verleiht ihr die Berliner Zeitung dafür den Kritikerpreis.



Ihr Filmdebüt gibt sie 1977 fürs DDR-Fernsehen in Der zweite Mann und ist nun regelmäßig im Kino wie auch im TV zu sehen. Troegner versucht dabei, die Balance zwischen komischen und tragischen Rollen zu halten. Sie spielt unter anderem in P.S." (1978), dem Kinderfilm Moritz in der Litfasssäule (1983), Der Lude (1984), Mensch, mein Papa…! (1988) oder Frank Beyers Ganovenfilm Der Bruch (1989).

Aus dem Fernsehen kennt man Troegner auch als Sketch-Partnerin von Helga Hahnemann.

Nach der Wende setzt sie diese Tradition an der Seite von Dieter Krebs und Didi Hallervorden fort, bleibt aber dem Film, ob für die große Leinwand oder das Fernsehen, treu.

Für ihre Darstellung in Heidi M. (2001) wird sie für den Deutschen Filmpreis als "Beste weibliche Nebenrolle" nominiert.

Im Jahr 2004 darf Troegner erstmals Hollywood-Luft schnuppern, als sie an der Seite von Johnny Depp in Tim Burtons perfiden Märchen Charlie und die Schokoladenfabrik spielt.



Neben ihrer Bühnen- und Filmarbeit veranstaltet sie Interpretationskurse für Song, Chanson und Musical an Kunsthochschulen. Ihre Stimme ist in mehr 500 Hörspielen zu hören.

Lesen Sie demnächst im letzten Teil über die bekanntesten DDR-Schauspielerinnen, was Jutta Wachowiak, Karin Düwel, Daniela Hoffmann, Ulrike Krumbiegel und Dagmar Manzel machen.

