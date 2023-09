17 Stunden und 30 Minuten dauert der neue längste Linienflug der Welt: Qatar Airways hat nach eigenen Angaben am Sonntag erstmals die Strecke von Doha nach Auckland absolviert – und damit einen neuen Rekord aufgestellt.

14.535 Kilomteter von Doha nach Auckland

14.535 Kilometer legte die Boeing 777 von der katarischen Hauptstadt nach Neuseeland zurück, hieß es in einer Pressemitteilung der Fluggesellschaft. Am Montagmorgen landete die Maschine in Auckland und wurde dort von den Rettungskräften wie bei Jungfernflügen üblich mit Wasser getauft.

Vier Piloten steuerten die Maschine Medienberichten zufolge durch zehn Zeitzonen. Qatar Airways will die Strecke von nun an täglich zurücklegen.

Vor etwa einem Jahr hatte bereits die Fluggesellschaft Emirates den bis dato längsten Linienflug für sich reklamiert: Die Strecke von Dubai nach Auckland ist allerdings mit 14.200 Kilometern Entfernung etwas kürzer als die neue Verbindung zwischen Doha und Auckland von Qatar Airways. Auch Air India beansprucht den längsten Nonstop-Flug für sich, seit die Airline die Route von San Francisco nach Neu Delhi nicht mehr über den Atlantik sondern über den Pazifik zurücklegt.

Air India orientiert sich Medienberichten zufolge allerdings an der Flugdistanz. Bei Messung der Entfernung auf der Erdoberfläche ist die Strecke zwischen Doha und Auckland jedoch länger.

Kürzester Linienflug dauert acht Minuten

Auf dem kürzesten Linienflug der Welt haben die Passagiere allerdings noch nicht einmal Zeit für einen Tomatensaft: Acht Minuten dauert der Flug von St. Gallen-Altenrhein in der Schweiz ins deutsche Friedrichshafen. Das österreischische Unternehmen People's Viennaline fliegt die 20 Kilometer kurze Strecke über den Bodensee zwei Mal am Tag. (dmn)

