Pjöngjang -Das kommunistische Regime Nordkoreas hat einen BBC-Journalisten wegen des Vorwurfs unsachlicher Berichterstattung festgesetzt und später des Landes verwiesen. Der Korrespondent Rupert Wingfield-Hayes sei nach seiner Festnahme am Freitag acht Stunden lang von den Behörden des Landes befragt worden, berichtete der britische Sender am Montag.

Nordkoreanische Führung kritisiert Berichte

Auch ein Produzent und ein Kameramann wurden demnach zusammen mit Wingfield-Hayes festgehalten. Sie seien zum Flughafen gebracht worden, um das Land zu verlassen. „Die nordkoreanische Führung störte sich an Berichten über Aspekte des Lebens in der Hauptstadt“ Pjöngjang.

Das Reporterteam um Wingfield-Hayes hatte eine Gruppe von Nobelpreisträgern begleitet, die vergangene Woche in Nordkorea waren, um den akademischen Austausch mit dem weithin isolierten Land zu fördern. Am Freitag begann dann in Pjöngjang der erste Kongress der Arbeiterpartei seit 1980, zu dem Nordkorea etwa 130 ausländische Medienvertreter eingeladen hatte. Diese konnten jedoch nicht frei über die Versammlung der mehr als 3400 Delegierten berichten.

Vorwürfe gegen Wingfield-Hayes

Beamte hätten Wingfield-Hayes vorgeworfen, sie hätten „ortsübliche Sitten verletzt und sich aggressiv verhalten“, berichtete der US-Nachrichtensender CNN aus Pjöngjang. Die Medienleute hätten schlecht über die Führung des Landes gesprochen, wenn von ihnen erwartet worden sei, „fair, objektiv und sehr korrekt“ zu berichten.

Der Sender sei enttäuscht, dass ihr Korrespondent und sein Team des Landes verwiesen worden seien, „nachdem die Regierung am Material, dass er sendete, Anstoß genommen hat“, sagte ein BBC-Sprecher. Vier weitere BBC-Beschäftigte, die zum Parteitag eingeladen worden seien, befänden sich für die Berichterstattung noch in Nordkorea. (dpa)