Die starke Ausbreitung der Noroviren in diesem Winter hängt Untersuchungen zufolge mit einer neuen Virusvariante zusammen. Diese sei bei sporadischen Infektionen ebenso nachgewiesen worden wie bei Ausbrüchen in neun Bundesländern, berichten Experten des Berliner Robert Koch-Instituts (RKI) im jüngsten epidemiologischen Bulletin. Sie hatten von September bis Dezember vergangenen Jahres 240 Proben aus 13 Bundesländern genauer untersucht.



Insgesamt gingen rund 40 bis 50 Prozent dieser Norovirus-Erkrankungen auf den neuen Virentyp GII.P16-GII.2 zurück. Er sei auch in anderen Ländern wie etwa Frankreich, Australien, Japan und China aufgetreten.



Symptome sind starker Durchfall und Erbrechen

Das Norovirus kann zu starkem Durchfall und Erbrechen führen. Relativ hohe Werte mit bundesweit mehr als 5000 gemeldeten Fällen wöchentlich waren bereits vor Weihnachten beobachtet worden. In den ersten vier Wochen 2017 wurden laut Bericht insgesamt rund 13 700 Erkrankungen in Deutschland registriert. Das sind knapp doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum. Es werden jedoch lange nicht alle Fälle gemeldet.



Experten hatten schon vor einiger Zeit eine neue Variante hinter dieser Entwicklung vermutet. Das Virus ist jedoch nicht gefährlicher als sonst. „Es kann sich nur besser vor dem Immunsystem verbergen, so dass mehr Leute erkranken“, sagte eine RKI-Sprecherin kürzlich. Dem Institut zufolge ist es auch normal, dass das Norovirus in manchen Jahren stärker auftritt als in anderen.



Die starke Ausbreitung des Norovirus in diesem Winter hängt Untersuchungen zufolge mit einer neuen Virusvariante zusammen. dpa

Die Erkrankung ist hoch ansteckend und kann sich so zum Beispiel in Kitas und Pflegeheimen schnell verbreiten. Weil Patienten viel Flüssigkeit verlieren, kann eine Infektion vor allem für Kleinkinder, Alte und Geschwächte gefährlich sein. (dpa)

Woher er kommt, wie er geht

Wann spricht man von Durchfall? Durchfall ist eigentlich keine Krankheit sondern ein Symptom für eine Bakterien- oder Virusinfektion. Wenn Betroffene mehr als drei Mal täglich zur Toilette stürmen, der Stuhl flüssig ist oder in ungewohnt großen Mengen auftritt, sprechen Mediziner von Durchfall. (Bild: dpa) Lizenz

Ursache Lebensmittelvergiftung Zu den häufigsten Ursachen zählt die Lebensmittelvergiftung. Bakterien in verunreinigten Lebensmitteln bilden Giftstoffe, die schon wenige Stunden nach der Aufnahme den Magen-Darm-Trakt angreifen und zu den Beschwerden führen. (Bild: dpa) Lizenz

Ursache Reisedurchfall Beim sogenannten „Reisedurchfall“ sind in der Regel Coli-Bakterien, manchmal aber auch andere Bakterien, Viren oder Parasiten für die Infektion verantwortlich. Erwachsene Einheimische haben dagegen oft einen Immunschutz aufgebaut, Touristen nicht, sie müssen sich schützen, indem sie zum Beispiel kein Wasser aus der Leitung trinken. (Bild: dpa) Lizenz

Ursache Rotavirus In deutschen Krabbelstuben und Kindergärten ist es das Rotavirus, das sich vor allem zwischen Februar und April regelmäßig durch Schmier- und auch Tröpfcheninfektion verbreitet und bei vielen Kleinen für Brechdurchfall sorgt. (Bild: dpa) Lizenz

Ursache Norovirus Das ähnliche Norovirus befällt häufig Insassen von Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen, Pflegeheime oder Kliniken. Bekannt geworden ist es auch als „Kreuzfahrtvirus“, weil es eben dort schon häufig aufgetreten ist. Gefährlich sind diese Viren vor allem deshalb, weil sie sich vor allem unter den Insassen von Gemeinschaftsunterbringungen verbreiteten. Kleinkinder, sehr alte oder kranke Menschen, die sich dort aufhalten, sind besonders gefährdet, weil ihre Abwehr geschwächt ist. (Bild: dpa) Lizenz

Schutz durch Impfung Zwar gibt es Impfstoffe gegen Rotaviren, aber noch keine Impfempfehlung von Seiten des Robert-Koch-Instituts. Die Entwicklung eines Impfstoffes gegen Noroviren gestaltet sich schwierig, weil sich das Virus ständig verändert und der Impfstoff die veränderten Virennicht abwehren kann. (Bild: dpa) Lizenz

Flüssigkeitsverlust ausgleichen Für gesunde, vitale Menschen ist eine Durchfallerkrankung harmlos und kann „ausgesessen“ werden. Abwehrgeschwächte Menschen sollten dagegen besonders darauf achten, dass sie den Wasserverlust ausgleichen, rät der Mediziner Thomas Löscher. Das heißt: „Sie sollten genug Flüssigkeit und Elektrolyte wie Kalium, Kochsalz und Glucose bekommen - notfalls per Infusion.“ (Bild: dpa) Lizenz

Warnsignal hohes Fieber Hohes, anhaltendes Fieber kann darauf hinweisen, dass Erreger in den Körper dringen. „In diesem Fall besteht die Gefahr einer Sepsis (Blutvergiftung), so dass notfalls Antibiotika gegeben werden müssen“, erklärt der Facharzt für Infektionsmedizin. (Bild: dpa) Lizenz

Ursache Medikamente Eine weitere mögliche Ursache von Durchfall sind bestimmte Medikamente, insbesondere Antibiotika. Während einer Behandlung mit Breitbandantibiotika können sich bestimmte Darm-Bakterien ungestört vermehren, weil sie resistent sind. Ihre natürlichen Gegenspieler werden dagegen durch das Antibiotikum abgetötet. „Man sollte diese Mittel deshalb möglichst gezielt und kurz einsetzen, und zudem bei allen nach Antibiotikagabe auftretenden Durchfällen eine rasche Diagnose und Therapie durchführen“, rät der Infektionsexperte. (Bild: dpa) Lizenz

Ursache Lebensmittel Auch der unter anderem in Pflaumen enthaltene natürliche Zuckeraustauschstoff Sorbit kann Durchfälle auslösen, ebenso wie Eisenpräparate oder hoch dosierte Nahrungsergänzungsmittel, beispielsweise mit Vitamin C, darauf weist Frank Herfurth, Vorstandsleiter im Verband Unabhängiger Heilpraktiker, hin. Der Naturheilkundler rät von Nahrungsergänzungsmitteln ab: „Der Körper kann die meisten Nährstoffe in ihrer natürlichen Form ohnehin besser aufnehmen.“ (Bild: dpa) Lizenz

Ursache Unverträglichkeit Durchfall kann auch dadurch ausgelöst werden, dass man bestimmte Nahrungsmittel nicht verträgt, zum Beispiel Lactose oder Fructose, ergänzt Herfurth. Er rät, sich genau zu merken, welche Lebensmittel man gegessen hatte, bevor der Durchfall kam und den Verdacht einem Arzt zu schildern. (Bild: dpa) Lizenz

