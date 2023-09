Düsseldorf -Wegen eines medizinischen Notfalls bei einem Besatzungsmitglied ist ein Eurowings-Flugzeug auf dem Weg von Düsseldorf nach Nizza umgekehrt und zurückgeflogen. Der Notfall betreffe ein Mitglied der Kabinencrew auf dem Flug EW9420, sagte eine Sprecherin von Eurowings auf Anfrage.

Die Maschine mit 130 Passagieren an Bord kehrte demnach am Sonntagnachmittag über Luxemburg um. Sie sei kurz nach 15 Uhr normal in Düsseldorf gelandet. Das Besatzungsmitglied wurde nach Unternehmensangaben in Düsseldorf medizinisch versorgt.



Der Weiterflug mit einer Ersatz-Crew ins südfranzösische Nizza sei gegen 17.30 Uhr erfolgt, sagte die Sprecherin. „Die Sicherheit unserer Passagiere hat zu jeder Zeit oberste Priorität“, betonte sie. (dpa)