Neuruppin/Oranienburg -Ein übles KZ-Tattoo auf dem Rücken und null Einsicht, dass so etwas einfach nicht geht. Dafür muss ein 28-Jähriger jetzt acht Monate hinter Gitter. Der NPD-Politiker war im Dezember 2015 zu sechs Monaten auf Bewährung verurteilt worden – und hatte Einspruch eingelegt. Jetzt bekam der Mann die Quittung dafür.



AP/ Archivbild

Marcel Z. hatte in einem Spaßbad seine Rückentätowierung öffentlich zur Schau getragen – den Umriss eines Konzentrationslagers, dazu der Spruch „Jedem das Seine“. Diese Worte standen am Eingangstor des Konzentrationslagers Buchenwald. Wenig später wurde Z. zu sechs Monaten auf Bewährung verurteilt – dagegen gingen sowohl er als auch die Staatsanwaltschaft in Berufung. Diesen Montag wurde das neue Urteil vom Landgericht Neuruppin gesprochen. Es fiel deutlich härter aus: Acht Monate Knast wegen Volksverhetzung.

Zur Begründung sagte der Vorsitzende Richter Jörn Kalbow, es komme „in letzter Zeit zu immer mehr fremdenfeindlichen Straftaten“ in Deutschland. Eine Bewährungsstrafe hätte von der Bevölkerung „als ein Zurückweichen des Staates vor dem Rechtsradikalismus“ empfunden werden können.



Der 28-jährige Z. wirkte überrascht, er hatte offenbar nicht mit einer Haftstrafe gerechnet. Der Anwalt des Mannes, Wolfram Nahrath, erklärte nach dem Urteil, dass er erneut in Revision gehen werde. Z. habe sich die Turm-Umrisse umtätowieren lassen. Statt der Silhouette des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau hat Z. jetzt Max und Moritz auf dem Rücken. Allerdings machte er auch dieses Mal kein Geheimnis aus seiner rechten Gesinnung: Z. kam in Klamotten der in der rechten Szene beliebten Marke Thor Steinar.