Düsseldorf -Osterurlauber sollten auf ihrem Heimflug kein Geld an die Airlines verschenken und mögliche Entschädigungen im Blick haben - darauf hat Nordrhein-Westfalens Justizminister Thomas Kutschaty (SPD) hingewiesen.

Bei stark verspäteten Flügen könnten Reisende auf einfachem Wege beträchtliche Entschädigungen geltend machen.

Dazu reiche eine einfache E-Mail an die Fluggesellschaft, sagte Kutschaty der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Experten gingen aber davon aus, dass maximal zehn Prozent der Reisenden dies wissen.

Die wenigsten Fluggesellschaften informierten die Gäste über ihre Rechte, obwohl europäisches Recht dies verlange, stellte der Minister fest. „Es geht hier um ein echtes Geschäftsmodell - und zwar auf Kosten der Unwissenden.“

Laut Fluggastrechte-Verordnung der EU steht Reisenden bei über dreistündiger Verspätung in der Regel ein finanzieller Ausgleich zwischen 250 und 600 Euro pro Person zu.

„Wenn aus einer Maschine aus Mallorca nach Düsseldorf mit durchschnittlich rund 250 Passagieren alle Ansprüche durchsetzen würden, müsste die Fluggesellschaft 62 500 Euro zahlen“, rechnete Kutschaty auf Grundlage der unteren Erstattungsgrenze vor. Wenn aber nur jeder Zehnte seine Ansprüche geltend mache, habe die Airline schon bei einem einzigen verspäteten Flug über 50 000 Euro gespart.

Und dies sei kein Einzelfall, denn gerade in der Ferienzeit reizten die Fluggesellschaften ihre Kapazitäten aus. Das führe vielfach zu deutlichen Verspätungen. Schon außerhalb der Ferienzeit seien nach Angaben von Flugexperten rund 20 Prozent aller Flüge verspätet; in der Ferienzeit liege die Quote noch höher.

Der Justizminister rät: „Lassen Sie es sich nicht gefallen, dass die Airlines auf ihre Kosten Profit machen - melden Sie Ihre Ansprüche an. Und wenn die Airline abtaucht, dann gibt es Schlichtungsstellen, die für den Verbraucher kostenlos sind.“

Nach geltenden Recht gingen Verbraucher keinerlei Risiken ein, wenn sie Entschädigungen fordern. „Sie können nur gewinnen - außer Sie tun nichts. Denn dann haben Sie schon verloren.“ (dpa)