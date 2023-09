Düsseldorf -Es ist ein Wunsch, aber er klingt eher wie ein Befehl: „Schwarz!“, ruft Hannelore Kraft (SPD), nachdem sie mitten in ihrer Zeugenvernehmung eine Ausschuss-Assistentin um einen Kaffee gebeten hat. Ähnlich knapp, kühl, manchmal fast ein wenig pampig klingen an diesem Freitag so manche Antworten der Ministerpräsidentin auf die Fragen der Untersuchungsausschuss-Mitglieder von FDP und CDU. Vor allem mit FDP-Obmann Marc Lürbke beharkt sich Kraft mit zunehmender Dauer der fast vierstündigen Befragung. „Ich verbitte mir eine Kommentierung meiner Aussagen“, blafft sie den Innenexperten an einer Stelle an, immer wieder beschwert sie sich darüber, dass Abgeordnete sie falsch interpretieren würden.

Kraft und ihre engsten Mitarbeiter, so die im Raum stehende Vermutung, könnten die Dimension der massenhaften sexuellen Übergriffe, mutmaßlich begangen von Kriegsflüchtlingen und nordafrikanischen Männern, durchaus schon viel früher erkannt haben, wollten sie aber wegen der möglichen politischen Brisanz vertuschen. Einen Beweis für diese Annahme gibt es bisher nicht.

Vor dem Ausschuss räumte die Ministerpräsidentin erstmals einen eigenen Fehler ein. Statt ihre erste Stellungnahme am 5. Januar in schriftlicher Form dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ zur Verfügung zu stellen, hätte sie sich direkt vor Kameras äußern sollen, sagt Kraft nun. Das tat sie erst am 11. Januar in einer ARD-Talkshow.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

„Es gibt nichts zu verheimlichen, es gibt nichts zu vertuschen“

Den Zeitpunkt, 5. Januar, findet sie dagegen nicht zu spät gewählt für ihr erstes Statement. Per eidesstattlicher Versicherung hatte die Ministerpräsidentin bereits erklärt, dass sie erst am 4. Januar von den Ereignissen erfahren haben will, durch einen Bericht im „Kölner Stadt-Anzeiger“, wie sie am Freitag hinzufügt.

Vormittags habe sie „persönliche Termine“ gehabt, um 13.41 Uhr sei es dann in einem Telefonat mit Innenminister Ralf Jäger (SPD) erstmals um die Ereignisse gegangen. Eigentlich, so Kraft, hätte sie noch bis zum 11. Januar Urlaub gehabt, den habe sie dann aber wegen der Ereignisse abgebrochen. „Es gibt nichts zu verheimlichen, es gibt nichts zu vertuschen“, betonte sie mehrfach. „Warum sollten wir das auch tun?“

Opposition lässt Kraft zunehmend in Ruhe

Kraft ist sieben Monate nach der traurigen Silvesternacht nicht als selbstkritische Landesmutter vor dem Ausschuss erschienen, immer wieder herrscht sie Abgeordnete an. Auf Fragen zur persönlichen Verantwortung antwortet Kraft schmallippig, verweist auf Abteilungsleiter im Innenministerium oder auf die Kölner Polizei. „Sorry“, sagt sie ein anderes Mal. Das könne jetzt nur ihr Innenminister beantworten. Je länger ihre Aussage dauert, desto seltener wird Kraft wirklich gefordert – die Abgeordneten der Opposition lassen sie immer wieder davonkommen.

Internet-Berichte lokaler und regionaler Zeitungen, die ab dem Neujahrstag zunehmend intensiv über die Silvesternacht berichtetet hatten, seien in der Staatskanzlei nicht wahrgenommen worden. „Online-Medien regionaler Medien sind nicht das Erste, was wir anschauen“, sagte Kraft. Darüber hinaus habe es auch in den ersten Tagen nach Silvester keine Presseanfragen gegeben. „Die Online-Medien hatten ja auch die Chance, beim Regierungssprecher nachzufragen.“ Erstaunen bei CDU-Obfrau Ina Scharrenbach: Es sei doch Aufgabe der Staatskanzlei, sich anbahnende Ereignisse auch durch die Auswertung der Medien früh zu erkennen.

Entschuldigung zu Beginn

Auffällig: Sowohl Kölns Ex-Polizeipräsident Wolfgang Albers als auch der Polizei-Abteilungsleiter im Ministerium hatten vor dem Ausschuss gesagt, sie hätten die sich anbahnende Brisanz schon anhand einer internen Polizeimeldung am Neujahrstag erkannt. Darin war von elf Überfällen, einer Vergewaltigung und Verdächtigen nordafrikanischer Herkunft die Rede. Als sie von diesen beiden Aussagen hörte, sagte Kraft nun, habe sie sich gefragt, „warum die jeweiligen Herren dann nichts veranlasst haben beim Ministerium“.

In ihrem Eingangsstatement bat Hannelore Kraft die Opfer der Übergriffe um Entschuldigung. Sie bedaure zutiefst, was ihnen widerfahren sei. Auf Nachfrage von CDU-Obfrau Ina Scharrenbach berichtete Kraft, sie habe bis heute mit nur einem Opfer der Übergriffe gesprochen, und das eher zufällig am Rande der TV-Talkshow.

Krafts Auftritt „in Stück weit erschütternd“

Wie das zusammenpasse mit ihrem Image als „Kümmerin“, die nach der Loveparade-Katastrophe 2010 und dem Absturz des Germanwings-Flugzeugs 2015 den direkten Kontakt zu Opfern und Angehörigen gesucht hatte, wollte FDP-Mann Lürbke wissen. Die Silvesternacht sei eine andere Situation, antwortete Kraft. „Vielleicht bewerte ich das als Frau anders als Sie.“ Opfern sexueller Gewalt sollten sich Menschen zuwenden, die speziell geschult seien – „damit man nicht noch Schlimmeres anrichtet“. Außerdem kenne sie aus Datenschutzgründen gar keine Namen weiterer Opfer.

Als „ein Stück weit erschütternd“ bezeichnete FDP-Mann Lürbke Krafts Zeugenauftritt. Man könne den Eindruck haben, die Landeschefin habe nach Silvester nichts von den Vorfällen wissen wollen. Die Führungsspitze der Regierung habe schlicht „nicht wahrhaben wollen“, was in Köln passiert sei, vermutet CDU-Politikerin Scharrenbach. Man hätte die Medien beobachten und auswerten und „entsprechend handeln“ müssen. Was das konkret bedeutet? „Die Ministerpräsidentin hätte früher die Öffentlichkeit suchen müssen.“