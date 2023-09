Berlin -Als Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos am 4. November 2011 im thüringischen Eisenach ihren letzten Raubüberfall begangen hatten, Böhnhardt anschließend offenbar von Mundlos erschossen wurde und dieser sich dann selbst richtete, war die Überraschung groß. Denn bald zeigte sich, dass die zwei mit ihrer mutmaßlichen Komplizin Beate Zschäpe augenscheinlich für eine ganze Serie von Morden, Sprengstoffanschlägen und Raubüberfällen verantwortlich waren – Taten, nach deren Urhebern zehn Jahre lang vergeblich gesucht worden war. Sie geschahen im Namen des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ (NSU).

Am Donnerstagabend stellte sich plötzlich derselbe Effekt ein. Da wurde bekannt, dass sich am Fundort des Skeletts der 2001 verschwundenen neunjährigen Peggy Knobloch DNA-Spuren Böhnhardts fanden. Das wirft noch einmal ein völliges anderes Licht auf die Dinge – und zwar sowohl auf den Fall Peggy als auch auf den NSU. Der in der Regel nüchterne Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) nannte diese Wendung „unfassbar“.

Peggy war am 7. Mai 2001 im nordbayerischen Lichtenberg auf dem Heimweg von der Schule verschwunden. Am 2. Juli 2016 fand ein Pilzsammler Teile ihres Skeletts in einem Waldstück im Saale-Orla-Kreis – 15 Kilometer vom Heimatort des Mädchens entfernt. Der geistig zurückgebliebene Ulvi K. hatte den Mord an Peggy im Jahr 2001 gestanden.

Ermittlungsverfahren bislang ohne Resultat

2004 wurde er in einem Indizienprozess vor dem Landgericht Hof zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Später widerrief Ulvi K. sein Geständnis jedoch, auch ein Sachverständiger korrigierte sein Gutachten. Im Wiederaufnahmeverfahren forderten Staatsanwaltschaft und Verteidigung einen Freispruch. Dieser folgte 2014. Ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wurde zwar aufrechterhalten – bislang nur ohne Resultat.

dpa-infografik

Bis jetzt. Denn an einem Stück Stoff am Fundort der Leiche haftete Böhnhardts Gen-Material. Zwar wurde sogleich eine Verunreinigung befürchtet, wie es sie bei den Ermittlungen zu dem Mord an der Polizistin Michèle Kiesewetter gegeben hatte. Damals hatte die Mitarbeiterin einer Firma, die Wattestäbchen für DNA-Proben herstellt, Proben unabsichtlich verunreinigt. Auch lagen die Leichen von Böhnhardt und Peggy in Jena in derselben Gerichtsmedizin. Das allerdings zu völlig unterschiedlichen Zeiten. Unter anderem der Präsident des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, betonte deshalb gestern, dass er mit einer Panne wie im Fall Kiesewetter im Fall Peggy nicht rechne.

Nicht das erste Indiz auf Verbrechen an Kindern

Naheliegender erscheint, dass Böhnhardt tatsächlich Peggy ermordete oder vor dem Mord zumindest Kontakt zu ihr hatte. Der Fundort von Peggys Leiche liegt eine Autostunde von den damaligen Aufenthaltsorten von Böhnhardt entfernt – zwischen Zwickau, wo das Trio seinerzeit lebte, und Nürnberg, wo am 13. Juni 2001, etwa vier Wochen nach Peggys Verschwinden, der zweite Mord in der NSU-Mordserie verübt wurde. Denkbar wäre, dass Böhnhardt sie unterwegs zufällig traf und umbrachte. Ein ihm bekannter Neonazi soll in der Nähe des Leichenfundorts eine Hütte haben.

Es wäre auch nicht das erste Indiz auf kinderpornografische Neigungen, Kindesmissbrauch oder Kindstötung im NSU-Komplex. So wurde der langjährige V-Mann Tino Brandt, der früh Verbindung zu Zschäpe, Böhnhardt und Mundlos hatte, 2014 wegen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen in 66 Fällen verurteilt. Bereits 1993 verschwand der neun Jahre alte Schüler Bernd B. aus Jena. Zwölf Tage darauf wurde seine Leiche in einem Gebüsch am Ufer der Saale gefunden. Bis jetzt ist ungeklärt, wer das Kind ermordet hat. 2014 verfolgte die Staatsanwaltschaft eine alte Spur neu. Sie führte zu Böhnhardt, der schon 1993 als Zeuge vernommen worden war, und zum mutmaßlichen NSU-Helfer Enrico T. – freilich abermals ohne Erfolg. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) kündigte jetzt einen dritten Anlauf an.

In dem Waldstück nahe Rodacherbrunn wurde Peggys Leiche im Juli gefunden. dpa

Überdies wurde auf einem Computer in der von Zschäpe in Brand gesetzten gemeinsamen Zwickauer Wohnung kinderpornografisches Material gefunden. Offen bleibt, wem dieses Material zuzuordnen ist. Und schließlich fand die Polizei im Wohnmobil von Eisenach, in dem Böhnhardt und Mundlos starben, die verkohlten Überreste eines Plüschteddys, eines Kinderschuhs, einer Wasserpistole und einer Puppe. Herkunft ungewiss.

„Viel mehr verbrecherische Mordlust vorhanden als bisher bekannt“

Die Ombudsfrau der Opfer des NSU und seiner Hinterbliebenen, Barbara John, sagte der dieser Zeitung gestern: „Der DNA-Fund richtet einen Scheinwerfer auf die Täter. Da war offenbar noch sehr viel mehr verbrecherische Mordlust vorhanden als bisher bekannt.“ Sie fügte hinzu: „Zu den vielen großen Fragezeichen kommen nun weitere hinzu. Das alles muss aufgeklärt werden – unabhängig davon, wie lange es dauert. Es darf keinen Schlussstrich geben. Das sehen die Familien genauso.“

Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Eva Högl, Mitglied im ersten NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages, erklärte: „Diese Geschichte ist noch lange nicht auserzählt. Und viele Fragen sind unbeantwortet. Jetzt gilt es, den Fall lückenlos aufzuklären. Meine Gedanken sind bei Peggys Familie. Sie hat es verdient, endlich die Wahrheit zu erfahren."