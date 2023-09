Berlin -Die neue Zwickauer Spur in der NSU-Affäre dürfte jetzt auch den Untersuchungsausschuss des Bundestages beschäftigen. Die Abgeordneten werden wohl schon in ihrer nächsten Sitzung die Beiziehung der Verfassungsschutzakten über Ralf Marschner alias „Primus“ beschließen. Was dann aber noch bei den Parlamentariern ankommen wird vom ursprünglichen Aktenbestand aus dem Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), bleibt abzuwarten.

Nicht nur, dass angeblich bereits 2010 Teile der V-Mann-Unterlagen von „Primus“ im Bundesamt vernichtet worden sein sollen; ob auch noch nach dem Auffliegen des NSU im November 2011 weitere Aktenteile durch den Reißwolf wanderten, kann man nicht ausschließen.

Zur Erinnerung: Bereits am 8. November 2011 – vier Tage nach dem Fund der Leichen von Mundlos und Böhnhardt in Eisenach – hatte der für Beschaffung zuständige Referatsleiter im BfV-Bereich Rechtsextremismus, Lothar Lingen, sieben V-Mann-Vorgänge aus dem Aktenarchiv zur Vernichtung ausgewählt. Es war der Tag, als sich Beate Zschäpe der Polizei gestellt hatte und der damalige BfV-Chef Heinz Fromm amtsintern eine „detaillierte Aufarbeitung“ der Aktivitäten im Zusammenhang mit dem untergetauchten Trio in Auftrag gab.

„Aktion Konfetti“

Lingen ordnete jedoch nur an, die zur Vernichtung ausgewählten V-Mann-Akten daraufhin zu überprüfen, ob darin die Namen von Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe auftauchen. Dies war angeblich nicht der Fall, bei keinem der sieben überprüften V-Leute, die alle aus der Thüringer Nazi-Szene stammten. Drei Tage später, am 11. November, begann die „Aktion Konfetti“, in deren Verlauf eine bis heute unbekannte Menge weiterer Verfassungsschutzakten im Bundesamt geschreddert wurden. Die Vernichtungsaktion stoppte erst im Juni 2012.

Der für die „Aktion Konfetti“ verantwortliche Referatsleiter im Bundesamt, Lothar Lingen, gehörte übrigens auch dem Stab der „Lageorientierten Sonderorganisation“ (LoS) im BfV an. Offenbar aber hatte die LoS auch Unterlagen zurückgehalten, etwa über die V-Leute „Tarif“, „Corelli“ und auch „Primus“. Die Tatsache, dass drei Neonazis aus dem Umfeld des Trios V-Leute des BfV gewesen waren, verheimlichte das Bundesamt über Monate hinweg den Ermittlern. Warum das Bundesamt die NSU-Ermittlungen behinderte, wird auch der NSU-Ausschuss des Bundestages untersuchen, der hierbei insbesondere die umstrittene Rolle der LoS aufklären will.