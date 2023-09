Köln/München -Der NSU-Prozess vor dem Oberlandesgericht München quält sich dahin. Auch der 12. Dezember vergangenen Jahres ist kein Tag, der für Schlagzeilen sorgt. Fortsetzung der Plädoyers der Nebenklage sieht das Programm vor. Seit ein paar Wochen stehen noch einmal die Opfer der rechtsterroristischen Anschlagsserie im Fokus. Viele von ihnen sehnen schon lange das Ende des Mammutverfahrens herbei.

Auf der Ladungsliste ist an diesem 396. Verhandlungstag der Kölner Rechtsanwalt Tobias Westkamp vermerkt. Er vertritt Sandro D., der beim Bombenattentat in der Mülheimer Keupstraße am 9. Juni 2004 schwer verletzt wurde. Erst zum zweiten Mal seit Prozessbeginn hat D. sich zur Reise nach München aufgerafft. Sein ganzer Körper ist von Narben übersät, und seit dem Nagelbomben-Anschlag vor fast 14 Jahren, der seine Welt aus den Angeln gehoben hat, ist für ihn nichts mehr so, wie es vorher war.

Polizisten sichern 2004 den Tatort an der Keupstraße in Köln. dpa

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Immer noch leide er unter den körperlichen und seelischen Folgen, hatte Sandro D. im Januar 2015 als erster „Geschädigter“ des Kölner Anschlags in München ausgesagt. „Alles voller Qualm, alles kaputt, ich dachte auf mich wäre geschossen worden.“ Der Stoß durch die Explosion sei so stark gewesen, schilderte der gelernte Zerspanungstechniker, „dass ich durch die Luft geflogen und mit dem Kopf aufgeschlagen bin. Die Nägel waren ja heiß, als sie bei mir einschlugen.“ Einer dieser teuflischen Zimmermannsnägel, die in D.s Körper steckten, war zwölf Zentimeter lang.

Opfer gerieten selbst unter Attentat-Verdacht

D. zählt zu den besonders schwer Verletzten und ist wie sein türkischer Freund Melih K. ein Zufallsopfer. Beide wollten sich nur schnell ein Dönerbrötchen holen. Genau in dem Moment, als die von Beate Zschäpes Komplizen Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos auf einem Fahrrad-Gepäckträger deponierte Bombe explodierte, passierten sie den Friseurladen, vor dem das Rad abgestellt war.

Melih K. sagt vor Gericht, die Sehnen und Muskeln seiner bandagierten Beine hätten ausgesehen wie Ausstellungs-Objekte in Gunther von Hagens Leichenschau „Körperwelten“. Schlimmer noch als die Verletzungen sei gewesen, führt Sandro D. aus, „dass man meinen Freund und mich als Attentäter verdächtigt hat“. Sogar Fingerabdrücke und DNA-Spuren seien genommen worden.

Wie es im Prozess weitergeht

Der NSU-Prozess vor dem Oberlandesgericht München gegen Beate Zschäpe und die Mitangeklagten Ralf Wohlleben, Carsten S., Holger G. und André E. geht am 6. Mai ins sechste Jahr. Jetzt, am 419. Verhandlungstag, sollen die schon für Februar geplanten Plädoyers der insgesamt 14 Verteidiger beginnen. Aber es könnte durch Befangenheitsanträge oder Beweisanträge zu weiteren Verzögerungen kommen. Als Erster soll Zschäpes Wahlverteidiger Hermann Borchert das Wort erhalten. Mit drei ihrer vier Pflichtverteidiger hat Zschäpe sich überworfen. Ihr drohen wegen Mittäterschaft unter anderem bei zehn Morden lebenslange Haft und Sicherungsverwahrung. (bk)

„Man kann sich vorstellen, was das aus einem Geschädigten macht“, sagt sein Rechtsbeistand Westkamp in seinem Plädoyer. Und spricht seinen Mandanten direkt an: „Sie wissen, dass das Ziel des NSU, die Zerstörung einer freien und offenen Gesellschaft, auch in der Keupstraße fundamental gescheitert ist. Ich hoffe, Sie schaffen es, diesen Misserfolg als einen gewissen Trost aufzufassen.“

Komplize Ralf Wohlleben soll zwölf Jahre ins Gefängnis

Nicht aufgeklärt wurde die Rolle des Verfassungsschutzes und die mögliche Existenz eines braunen Netzwerkes, das die zehn Morde, zwei Sprengstoffanschläge und 15 Raubüberfälle ermöglicht hat. Ein Teil der 60 Opfer-Anwälte rügt die Bundesanwaltschaft und den Strafsenat deshalb. Tobias Westkamp dagegen nimmt sie in Schutz: „Ein Prozess ist kein Untersuchungs-Ausschuss.“ Meral Sahin, die Vorsitzende der „Interessengemeinschaft Keupstraße“, kritisiert, in München sei versäumt worden, Hintermänner des Trios zu ermitteln.

Anwalt Westkamp ist von der „mittäterschaftlichen Beteiligung“ Zschäpes auch im Fall Keupstraße überzeugt. Sie habe die „notwendige Infrastruktur“ für das Gelingen der Taten bereitgestellt. Die Bundesanwaltschaft fordert für sie eine lebenslange Freiheitsstrafe und anschließende Sicherungsverwahrung. Zschäpe sei an sämtlichen ihr zur Last gelegten Verbrechen als Mittäterin beteiligt gewesen.

Ihr Komplize Ralf Wohlleben, den Oberstaatsanwalt Jochen Weingarten für das „Mastermind“ des NSU hält, soll wegen Beihilfe zum Mord in neun Fällen für zwölf Jahre ins Gefängnis. Den heute 43-jährigen Informatiker hat die Anklage von Anfang an als Schlüsselfigur der Terrorzelle eingestuft, wenn auch „in Zschäpes Schatten“.

Zu dem NSU-Trio, das er nach dessen Abtauchen in den Untergrund logistisch unterstützte, gab es schon in den 90er Jahren engen Kontakt. Da war Wohlleben noch Chef der thüringischen NPD. Die Anklage ist überzeugt, dass er die Pistole vom Typ Ceska 83 mit Schalldämpfer besorgt hat, mit der neun der zehn Morde begangen wurden. Die Bundesanwälte haben ihm, der wie Zschäpe schon seit fast sechs Jahren in Untersuchungshaft sitzt, eine Neigung zur „Weinerlichkeit“ bescheinigt. Er lässt sich von seiner Frau, die häufig an seiner Seite sitzt, und wohl auch durch die Anwesenheit rechter Gesinnungsgenossen im Publikum aufrichten.

Lässig Auf Anschuldigungen reagiert, bestürzt auf Haft

Das gleiche Strafmaß wie für Wohlleben verlangen die Bundesanwälte für André E., der bis zuletzt als engster Vertrauter Zschäpes und wichtigster Verbindungsmann des 14 Jahre lang im Untergrund lebenden Trios zur Außenwelt gilt. Im Gerichtssaal blätterte E. meist gelangweilt in Autozeitschriften. Nach Auffassung der Bundesanwaltschaft ist er der Beihilfe zum versuchten Mord, zum Herbeiführen einer Sprengstoff-Explosion, zum Raub und zur schweren Körperverletzung überführt.

E. soll Böhnhardt und Mundlos mit Bahncards versorgt und dreimal für sie Wohnmobile angemietet haben – auch für die Fahrt nach Köln im Januar 2001, als in einem iranischen Lebensmittelgeschäft in der Probsteigasse eine Sprengfalle explodierte und Maslya M. schwer verletzte. Sämtliche Anschuldigungen nahm er betont lässig zur Kenntnis. Erst auf die Androhung von zwölf Jahren Haft reagierte E. sichtlich bestürzt. Wegen Fluchtgefahr wurde er im Gerichtssaal in Haft genommen.

Holger G. dagegen ist vorerst weiter auf freiem Fuß. Auch ihm wird die Unterstützung einer terroristischen Vereinigung zur Last gelegt. Er habe die drei untergetauchten Terroristen mir Führerscheinen, Krankenkassenkarten und anderen Papieren versorgt. Im Prozess hat er sich in einer abgelesenen Erklärung für seine Unterstützung entschuldigt. In der Szene soll G. als Verräter gelten. Fünf Jahre Gefängnis halten die Bundesanwälte für angemessen.

Verteidiger hüllen sich in Schweigen

Auch den fünften Angeklagten Carsten S. sieht die Bundesanwaltschaft wie Wohlleben der Beihilfe zum neunfachen Mord überführt, weil er die Tatwaffe in dessen Auftrag besorgt und an das NSU-Trio übergeben hat. Er könnte mit drei Jahren Jugendstrafe davonkommen, falls das Gericht ihn als Heranwachsenden verurteilt. Womit zu rechnen ist, weil er zur Tatzeit 19 Jahre alt war. Der heute 37-jährige Sozialarbeiter befindet sich in einem Zeugenschutzprogramm des Bundeskriminalamts und habe sich schon im Jahr 2000 „glaubhaft“ vom Rechtsterrorismus losgesagt. Als Einziger hat er im Prozess umfassend ausgesagt.

Mit Spannung werden nun die Plädoyers der 14 Verteidiger erwartet. Sie könnten am Dienstag endlich beginnen, falls es nicht neuerliche Störmanöver gibt. Seit zwei Monaten tritt der Prozess auf der Stelle. „Wir haben es hier mit einer Form von verwirrter Prozess-Destruktion zu tun“, machte vergangene Woche Oberstaatsanwalt Jochen Weingarten seiner Verärgerung Luft. Gemeint war vor allem die Verteidigung von Ralf Wohlleben.

Nun aber, da man sich auf der Zielgeraden befindet, ist es der neue (dritte) Anwalt von André E., der dafür sorgt, dass der Prozess sich weiter hinzieht. Daniel Sprafke, von dem keine Nähe zum Neonazi-Milieu bekannt ist, wurde kürzlich von E. als Wahlverteidiger engagiert. Während die zum Teil unsinnigen Anträge der Wohlleben-Anwälte auf pure Verschleppung abzielen, vielleicht auch das Gericht mürbe machen sollen, könnte der als angriffslustig geltende Sprafke versuchen, das Beweis-Konstrukt der Anklage ins Wanken oder zumindest in Bewegung zu bringen

Die beiden Pflichtverteidiger taten sich, wie E. selbst, bislang durch Schweigen hervor, E. auch durch freches Grinsen. Nicht auszuschließen, dass er ganz zum Schluss sogar noch selbst den Mund aufmacht, um seine Haut zu retten.