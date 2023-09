Jena -Zehn Jahre nach dem Auffliegen des NSU-Terrortrios will Jena 2021 mit einem Gedenkjahr ein Zeichen setzen. Mit den Mitteln von Wissenschaft und Kunst soll dann ein Bogen geschlagen von den 1990er Jahren werden, in denen sich die Rechtsterroristen in Jena und Umgebung radikalisiert haben - bis hin zum Rechtsextremismus und -populismus der Gegenwart.

„Wir sind die Stadt, aus der die Täter stammten“, verwies Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) auf die Verantwortung seiner Stadt. „Das hätte überall sonst passieren können, aber es ist hier passiert.“ Zwar sei Jena stark im Kampf gegen Rechts, mit dem Thema NSU habe sie sich aber noch nicht ausreichend auseinandergesetzt. „Das erwartet die Stadtbevölkerung aber.“ Zudem sei diese Auseinandersetzung geboten, um vorzubauen und die Widerstandsfähigkeit der Stadt zu stärken.

Die Rechtsterroristen Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe waren Ende der 1990er Jahre untergetaucht. Zuletzt haben sie in Zwickau gelebt. Als Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU) töteten sie zwischen 2000 und 2007 acht türkischstämmige und einen griechischstämmigen Kleinunternehmer sowie eine Polizistin. Außerdem werden sie für zwei Sprengstoffanschläge sowie Raubüberfälle verantwortlich gemacht. Erst im November 2011 flog die Gruppe nach einem Banküberfall in Eisenach auf - Mundlos und Böhnhardt nahmen sich das Leben, Zschäpe stellte sich der Polizei. (dpa)