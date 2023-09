17 Prozent der Menschen bundesweit haben mindestens eine Nahrungsmittelunverträglichkeit oder -allergie. Das teilte die Techniker Krankenkasse (TK) am Donnerstag in Hamburg mit. Unter den Betroffenen müssen die meisten auf Nüsse (28 Prozent), bestimmte Früchte (29) und Laktose (25) verzichten, wie aus der repräsentativen TK-Ernährungsstudie „Iss was, Deutschland?“ hervorgeht. Dafür hat das Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag der TK im Januar 1000 Menschen über 18 Jahre zu ihrem Ernährungsverhalten befragt.

Gebildete häufiger betroffen

Allergiker achteten stärker auf ihre Ernährung, hieß es. „Bei jedem zweiten (47 Prozent) von ihnen überwiegen die Phasen, in denen sie sich gesund ernähren. Das Gleiche behauptet nur jeder dritte Nicht-Betroffene von sich (33 Prozent).“

Je höher die Bildung, desto mehr Betroffene - das geht laut TK ebenfalls aus der Untersuchung hervor. „Menschen mit höherem Bildungsabschluss können die Symptome häufiger richtig deuten und gehen früher zum Spezialisten“, so die TK. In den bildungsferneren Gruppen sei dies seltener der Fall. (dpa/lno)