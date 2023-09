Der Abend wurde mal wieder länger, aus einem Drink wurde mindestens einer zu viel und der Schädel brummt nach nur wenigen Stunden Schlaf. Für manch einen lautet die logische Konsequenz: sich im Job krank zu melden. Die gewählten Ausreden mögen vielfältig klingen, doch alle haben eins gemeinsam: sie stimmen nicht. Sich wegen eines Katers krankmelden? Niemals. Aber warum eigentlich nicht?



SMS mit drei Emojis reicht

In einem Londoner Unternehmen ist das ab sofort möglich. Dafür müssen die Angestellten sich nicht mit Ausreden wie Magen-Darm oder Migräne herausreden. Sie nehmen einfach einen Kater-Tag. Und es kommt noch besser: Sie brauchen weder vorstellig werden, noch eine E-Mail aus dem Bett schreiben. Es reicht, eine SMS mit drei Emojis zu senden: „Musik“, „Bier“, „krank“.

Mitarbeiter sind zwangsläufig im Nachtleben unterwegs

Allerdings ist die Firma, bei der das möglich ist, auch keine Versicherung oder Krankenkasse. Beim App-Betreiber „Dice“ können Nutzer Konzert-Tickets kaufen. Die Mitarbeiter von Dice treiben sich deshalb regelmäßig im Londoner Nachtleben herum – aus rein beruflichen Gründen natürlich. Dass es mal später wird oder das ein oder andere Bier getrunken wird, bleibt nicht aus. Das weiß auch CEO Phil Hutcheon: „Wir vertrauen einander und wollen, dass unsere Leute offen damit umgehen, wenn sie lange aus waren, um Live-Musik zu erleben.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Das könnte Sie auch interessieren:

Wer also mit Freunden in einer Bar versackt, bekommt nicht frei – nur wer arbeitet, also geschäftliche Kontakte pflegt und dabei im sozialen Umfeld einen über den Durst trinkt, darf am nächsten Tag im Bett bleiben. Und das auch nicht unbegrenzt, sondern nur bis zu vier Mal im Jahr. (sar)