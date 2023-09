Köln -Es gibt Menschen, die schafften das Bargeld lieber heute als morgen ab: Verbrecher und Diebe hätten es dann etwas schwerer. Schwarzarbeit, Steuerhinterziehung, Korruption – das alles würde ohne Bargeld zwar nicht verschwinden, aber zumindest deutlich mehr Spuren hinterlassen. Glauben zumindest die Befürworter der Bargeldabschaffung.

Bereits am ersten Tag steht das Experiment vor dem Abbruch, da Bäckereien und die Kantine keine Kartenzahlung ermöglichen.

Das Ergebnis des Versuchs hängt davon ab, wie und wo man sich tagsüber bewegt und ob man auch das Handy zum Bezahlen nutzt.

Aber: Bargeldlos leben – funktioniert das überhaupt? Wie lebt es sich eine Woche lang ohne Bargeld? Nur mit EC- oder Kreditkarte? Ein Selbstversuch.

Tag 1:

Die nette Bäckereiverkäuferin greift schon zu meinem Lieblingsbrot, als ich reinkomme – doch „mein“ Dreisaatbrot mit der leckeren Sesamkruste wird heute wohl ein anderer essen. Denn in der kleinen Biobäckerei wird bar bezahlt. „Ich kann’s gerne aufschreiben, und Sie zahlen einfach beim nächsten Mal“, bietet sie netterweise an. Anschreiben lassen? Das hat mir noch nie jemand angeboten. Ist auch ein wenig peinlich. Und schon am ersten Tag einknicken – kommt nicht infrage. Bei zwei Filial-Bäckereien: das Gleiche. Also gibt es heute Supermarktbrot.

Die nächste Ernüchterung folgt am Mittag: In der Betriebskantine unseres Verlags wird zwar bargeldlos bezahlt, allerdings mit einer Mitarbeiterkarte, die aufgeladen werden muss – und das geht nur mit Bargeld. Also versuche ich draußen mein Glück. So nah am Niehler Hafen ist das kulinarische Angebot allerdings überschaubar, vor allem für Menschen, die wenig Fleisch essen. Das erste Lokal ist montags geschlossen. In der Umgebung gibt es ein paar Kioske, eine Döner-Bude und eine Metzgerei mit Mittagstisch. Kartenzahlung?

Kopfschütteln. Drei Tankstellen, zwei Supermärkte, ein Discounter und ein Burger-Brater würden meine EC-Karte akzeptieren, selbst für Kleinstbeträge. Doch 20 Minuten meiner 30-minütigen Mittagspause sind bereits vorbei. Ich habe Hunger und schnappe mir im Supermarkt Bananen, einen Wrap für unterwegs und einen Fertigsalat für später.

Abends auf dem Heimweg noch schnell bei der Filiale einer kleinen Kaufhauskette vorbei, um Geschenkpapier zu holen. Denkste: „Leider ist bei uns ausnahmsweise keine Kartenzahlung möglich, weil heute der 29. Februar ist.“ Technische Probleme am Schalttag? Zum Glück gab’s die heute nirgendwo sonst auf meinem Weg.

Tag 2:

Neuer Tag, neues Glück – und diesmal klappt vieles: getankt, Kühlschrankvorräte aufgefüllt im Supermarkt – keine Probleme mit der Karte. Mittags ein kleiner Snack, abends gekocht. Ich frage mich aber, was ich machen würde, wenn ich heute in einem Hotel übernachtete: Trinkgeld fürs Zimmermädchen? Ginge nicht.

Wochenmarkt ohne Bargeld besuchen?

Tag 3:

Normalerweise würde ich heute auf unserem Wochenmarkt Blumen kaufen, Obst und frischen Knoblauch, den man sonst fast nirgendwo in der Gegend bekommt. Versuche ich aber gar nicht erst. Biobrot aus der Bäckerei bleibt ein Problem – also wieder: Supermarkt. Mehr als Brot brauche ich aber nicht. Ich versuch’s mit einem Baguette, zücke für nicht einmal einen Euro die Karte. Peinlich. Niemals würde ich sonst einen so kleinen Betrag mit EC-Karte zahlen. Aber: Auch eine Geldkartenfunktion hat meine Karte nicht. Und mogeln gilt nicht. Die Kassiererin tröstet mich sogar: „Wirklich kein Problem.“ Die Kundin hinter mir ist zum Glück noch damit beschäftigt, den Inhalt ihres Wagens auf das Band zu packen.

Tag 4:

Es läuft. Ich gehe jetzt strategischer vor. Das heißt auch: Ich versuche gar nicht erst, die Anzüge meines Mannes in die Textilreinigung zu bringen. Ich weiß, dass dort Vorkasse verlangt wird – in bar, ein Kartenlesegerät gibt’s nicht. Da muss er selbst hin. Vor meinem Außentermin lade ich eine Handy-Park-App runter, drucke zu Hause die Plakette fürs Auto aus und stelle bei Ankunft die Parkdauer auf dem Handy ein. Hat Vorteile: Kurz vor Ablauf der Zeit werde ich gewarnt. Ich könnte über das Handy die Parkzeit verlängern und dabei im Raum bleiben. Mit Münzen unmöglich.

Tag 5:

Freier Tag heute, Treffen mit Freundinnen. Die Bahnfahrt mit dem Handyticket ist kein Problem, ich nutze die App schon lange. Abgebucht wird über die EC-Karte. Bargeldlos Geld ausgeben – in der Kölner Innenstadt klappt das reibungslos: Kein einziger Laden heute hat Probleme mit dem Plastikgeld. Bei den Taxifahrern sieht das anders aus: Der erste akzeptiert Kartenzahlung erst ab zehn Euro, der zweite nimmt gar keine Karten. Erst der dritte Fahrer würde mich ohne Wenn und Aber für Plastikgeld befördern. Bei einem Wettbewerber hätte ich problemlos über das Smartphone mit meiner Kreditkarte zahlen können, wenn ich seine App heruntergeladen hätte. Hab’ ich aber nicht.

So fällt das Fazit nach einer Woche ohne Bargeld aus.

Tag 6:

Peinliche Momente gibt es weiterhin: Kartenzahlung ist zwar in den meisten Restaurants kein Problem. Aber Trinkgeld und Kartenzahlung per Karte, das ist in anderen Ländern möglich, aber offensichtlich nicht in Deutschland: „Dürfen wir nicht“. „Ging früher, jetzt nicht mehr“, heißt es.

Tag 7:

Heute wird nicht konsumiert. Kein Einkauf, keine Kartenzahlung. Wir kochen zu Hause. Wenn es nicht so regnen würde, gingen wir vielleicht ins Kino oder Theater – Online-Tickets bestellen und per Karte zahlen, wäre kein Problem. Ich frage mich allerdings, was ich (bargeldlos) heute in der Kirche täte, wenn der Klingelbeutel die Runde macht. Im Bonner Münster gibt es auch für dieses Problem eine Lösung: Der elektronische Opferstock erlaubt Spenden mit EC- oder Kreditkarte.

Fazit

Hand aufs Herz: Ich nutze auch sonst gerne und oft die EC-Karte. Im Großen und Ganzen hatte ich weniger Probleme mit „100 Prozent Plastik“ als befürchtet. Das hängt auch davon ab, wie und wo man sich bewegt und ob man auch das Handy zum Bezahlen nutzt. Dort, wo die Karte nicht akzeptiert wurde, fehlte mir Bares schmerzlich. Mini-Beträge mit Karte zahlen will ich nicht. Dauerhaft Snacks zu essen und auf gutes Brot zu verzichten fiele mir schwer.

Nächste Woche an dieser Stelle: Wo man mit dem 500-Euro-Schein bezahlen kann. Scherz beiseite. Mit der lila Banknote, die die EZB abschaffen will, hätte man in vielen Läden vermutlich größere Probleme als mit Plastikgeld. Aber für diesen Einsatz ist sie auch nicht gedacht – eben so wenig wie die EC-Karte für ein Baguette.