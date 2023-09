Zum Schluss gaben sie ein letztes Mal alles. Stechschritt und strammer Blick, dazu Marschmusik, stakkatoartig gebellte Kommandos Unter den Linden. Ost-Berlin, 2. Oktober 1990. Zum letzten Mal findet die repräsentative Wachablösung des Wachregiments „Friedrich Engels“ (WR-1) an der Neuen Wache statt. Zwölf Stunden später existiere die Armee nicht mehr.



Bis heute ist das DDR-Militär unvergessen, nahezu jeder männliche Ostbürger über 45 Jahre hat launige Geschichten von der „Fahne“ auf Lager. Kein Wunder, mindestens zwölf Monate wurde jeder zur Wehrpflicht herangezogen. Verblassende Erinnerungen. Einige aber schießen über das Ziel hinaus.



Wie an diesem Wochenende in Jüterbog. Hier findet seit Freitag, zum Tag der Republik am 7. Oktober, das erste Treffen der „NVA-Veteranen“ statt. Männer in Uniformen, dazu originale Fahrzeugtechnik in Tarnfarben. Die Einladung und Bekanntmachung der Veranstaltung erfolgte nicht über Pressemitteilungen, sondern unter dem Radar der Öffentlichkeit.



Auf diesem ehemaligen Armeegelände bei Jüterbog wird das als privat deklarierte NVA-Veteranentreffen an diesem Wochenende stattfinden. Eric Richard

Via Facebook, Mund-zu-Mund-Propaganda an Stammtischen und Whatsapp wurde kräftig unter Gleichgesinnten getrommelt. Auch das sich selbst als „Soldatensender“ bezeichnende „Grenzradio911“ aus Petershagen-Eggersdorf (Landkreis Märkisch-Oderland) half bei der Verbreitung.



Allerdings nur unter denen, die bis heute, 26 Jahre nach der Wiedervereinigung, stramm mit dem Herzen bei der NVA sind. Auf der Einladung etwa prangen auf Strichtarn und schwarz-rot-goldenem Untergrund Hammer und Sichel, dazu der Satz „Ich bin stolz ein NVA-Reservist zu sein“.



Nach außen gaben sich die „Stolzen“ jedoch zugeknöpft. „Das ist eine Privatveranstaltung, auf der wir ungestört bleiben möchten“, so die verantwortlichen „Genossen“ gegenüber dem KURIER. Sie schlossen die Tür, die Feier fand in einer ehemaligen Kaserne der Roten Armee statt.



Geheimniskrämerei. Fast wie früher also. Viele der Teilnehmer glauben bis heute, dass der Mauerbau den Frieden in Europa gesichert habe. Fast ehrfürchtig wird der ehemalige NVA-Generaloberst und Vize-Verteidigungsminister Fritz Streletz heute gesehen. Er befeuert seinen Mythos in den Gefilden der DDR-Verklärer mit markigen Worten.



Erst vor Kurzem verkündete der 90-Jährige: „Die BRD hätte mir einen Orden verleihen müssen, anstatt mich ins Gefängnis zu werfen“ (der KURIER berichtete). Noch immer prahlt Streletz mit seinen Verdiensten als „Grenzsicherer“ und behauptet, die Zahl der Mauertoten wäre aufgebauscht. Worte eines Mannes, der nicht begriffen hat oder nicht begreifen wollte, dass die Erde sich weitergedreht hat.



Dass sich Perspektiven verschoben haben und die alte Ordnung nichts mehr gilt. Sein Gefolge trifft Streletz mit den realitätsfremden Aussagen ins Mark. Und stachelt mit ihnen wohl auch immer wieder an.

Große Aufregung gab es etwa vor drei Jahren, als zum Tag des Sieges am 9. Mai ein NVA-Trupp vor dem Sowjetischen Ehrenmal in Treptow aufmarschierte. Hinterher ermittelte sogar die Polizei aufgrund der grotesken Parade, wegen möglicher Verstöße gegen Waffengesetze und das Versammlungsrecht. Dass die Nachforschungen im Sande verliefen und das Verfahren wegen Geringfügigkeit vom Amtsgericht Tiergarten eingestellt wurde, ist Wasser auf die Mühlen der ehemaligen Offiziere. In schöner Regelmäßigkeit finden wie jetzt in Jüterbog Treffen statt.



2011 fand eine Veranstaltung zum 55. Jahrestag der NVA in der Tierpark-Cafeteria statt, vor drei Jahren posierten Ex-DDR-Kämpfer in Komplettausrüstung vor Vopo-Autos und alten Marine-Flaggen, damals unter dem „Kommando von „Oberstleutnant“ Hans-Jürgen M. aus Berlin. Der Ex-Nachrichtenoffizier beim chemischen Dienst bezeichnete es als „eine Herzenssache“, die Militärtraditionen der DDR im „Traditionsverband NVA“ (200 Mitglieder) zu pflegen.



Allein ist M. damit bei weitem nicht. Im Internet versammeln sich in Dutzenden Foren und auf Facebook-Seiten Hunderte NVA-Fans. Dort zeigen sie 1:16-Modelle von sowjetischen Panzern, aus Pappe und Hölzchen bauen sie Kasernen nach.

Dr. Hubertus Knabe, Direktor der Gedenkstätte Hohenschönhausen, ist erschüttert ob der derzeitigen Veranstaltung. „Das gespenstische Treffen erinnert mich an meine Jugend, als in Westdeutschland ein Verein namens HIAG die Traditionen der Waffen-SS hochhielt.



Offenbar gibt es Männer, die so etwas brauchen. Allerdings vergessen diese meist, wem sie in ihren Uniformen gedient haben, nämlich einer üblen Diktatur“, so Knabe zum Berliner KURIER. Die HIAG löste sich 1992 auf. „Wahrscheinlich müssen wir deshalb noch ein paar Jahre warten, bis dieser Spuk auch in Ostdeutschland endlich ausstirbt.“



Mitarbeit: Andreas Klug