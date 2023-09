Washington -Barack Obama wirkt müde. Kein Wunder. Es ist schließlich schon das elfte Mal in seiner Amtszeit, dass der US-Präsident bei einer Trauerfeier für die Opfer einer Massenschießerei die richtigen Worte finden muss. Und dieses Mal ist es besonders schwierig. Denn die Menschen in Amerika sind aufgewühlt wie seit vielen Jahrzehnten nicht mehr. Nach neuen Fällen von Polizeigewalt gegen Schwarze und nach der Ermordung von fünf Polizisten durch einen Schwarzen in Dallas ist die Stimmung im Land aufgeheizt. Obama appelliert an seine Landsleute, der Verzweiflung zu widerstehen. „Wir müssen versuchen, in unserem Leid einen Sinn zu sehen.“

Obama will Polizeikritiker und Polizei wieder versöhnen

Fünf leere Stühle stehen in der Halle, in der die Gedenkfeier stattfindet. Sie erinnern, geschmückt mit US-Flaggen und je einer Polizeimütze, an die fünf Beamten, die am vergangenen Donnerstagabend Opfer eines Heckenschützen in Dallas wurden, als sie eine Demonstration gegen Polizeigewalt beschützten. Der Täter, ein Afro-Amerikaner, sei offenbar von „rassistischem Hass“ getrieben worden, sagt Obama. Ähnliches werfen in diesen Tagen Tausende von Demonstranten jenen Polizisten vor, die in der vergangenen Woche in Minnesota und in Louisiana zwei Afro-Amerikaner getötet haben.

Obama macht in seiner rund 40 Minuten dauernden Rede einen Spagat. Er will Polizeikritiker und Polizei wieder versöhnen. Mit leidenschaftlichen Worten erinnert der US-Präsident an das Verbindende in seinem Land. Der Bürgermeister von Dallas, ein Weißer, und der Polizeichef von Dallas, ein Schwarzer, hätten nach dem Blutbad von Dallas geradezu vorbildlich zusammengearbeitet, sagt Obama: „Das ist das Amerika, das ich kenne.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Der US-Präsident würdigt die Rolle der Polizei in den USA. Die tödlichen Schüsse auf Alton Sterling und Philando Castile durch weiße Polizeibeamte seien kein Beleg dafür, dass die Polizei im Allgemeinen rassistisch motiviert sei. Im Gegenteil, sagt Obama: Die überwiegende Mehrzahl der Beamten gehe ohne Vorurteile an die Arbeit. Gewalt gegen Polizeibeamte sei niemals zu rechtfertigen.

Friedlicher Protest müsse weiter möglich sein

Auch sei der Polizistenmörder von Dallas nicht repräsentativ für die schwarze Bevölkerung in den USA, sagt Obama: „Ich bin hier, um darauf zu bestehen, dass wir nicht so gespalten sind, wie wir scheinen.“ Friedlicher Protest gegen Polizeigewalt müsse weiter möglich sein.

Doch der US-Präsident will an diesem Tag nicht nur appellieren, sondern offenbar auch endlich eine Veränderung in Gang bringen. Hoch emotional sagt er: „Wir fluten unsere Städte mit Waffen. Für viele Kinder ist es leichter, eine Pistole in die Hand zu bekommen als einen Computer oder ein Buch.“

Das ist so eine indirekte Aufforderung Obamas an den US-Kongress, endlich die laxen Waffengesetze zu verschärfen. „Wir erwarten von der Polizei zu viel und verlangen uns selbst zu wenig ab“, sagt Obama.

Kommentatoren in den USA loben Obamas Auftritt, bei dem auch Ex-Präsident George W. Bush eine kurze Ansprache hält. Doch zugleich verweisen sie darauf, dass nach jeder Massenschießerei in den USA in den vergangenen Jahren die Debatte um eine Verschärfung der Waffengesetze hochkochte, schnell aber auch wieder verdampfte.

Weil die Politik in Washington immer wieder vor der mächtigen Waffenlobby einknickt. Mag sein, dass das auch der Grund ist, warum Obama an diesem Dienstag in Dallas besonders müde aussieht. Fast verzweifelt klingt der Präsident, als er sagt: „Ich bin nicht naiv. Ich habe auf zu vielen Trauerfeiern gesprochen.“

Das könnte Sie auch interessieren: