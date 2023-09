Frankfurt -Dan Siroker war ganz nah dran an Barack Obama. Er hat dazu beigetragen, dass der Politiker als erster schwarzer US-Präsident Geschichte schreiben konnte. Denn Siroker hat in dem historischen Onlinewahlkampf mit gezielten Experimenten Obamas Onlineauftritt optimiert. Welches Foto, welche Botschaft spricht die Menschen besonders an? Sirokers Arbeit spülte Obama dutzende Millionen zusätzliche Spendendollar in die Kasse. Nun nutzen große Konzerne wie Ebay, Sony oder Singapure Airlines sein Know-how. Im Interview spricht Siroker darüber, warum heute jede Geschäftsidee als Experiment betrachtet werden sollte, warum das zu besseren Entscheidungen führt – und so manche Überraschung birgt.



Herr Siroker, Sie haben für Barack Obama gearbeitet. Wie ist es dazu gekommen?



Ich habe meine Karriere als Produktmanager bei Google begonnen. Im September 2007 kam Obama, der damals Senator war, zu Google und sprach darüber, wie er das, was wir bei Google taten, Evidenz, Wissenschaft, Daten und Feedback, auf die Regierung übertragen wollte. Das Letzte, was er damals sagte, war: "I want you to be involved." Das ist normalerweise ein Euphemismus, mit dem nach Spenden gebeten wird. Aber ich nahm ihn beim Wort und zwei Wochen später flog ich nach Chicago und wurde Mitglied seiner Kampagne, erst als Freiwilliger, später in einem richtigen Job als Direktor des Analyseteams. Da war es meine Aufgabe, herauszufinden, wie wir Daten nutzen können, um bessere Entscheidungen zu treffen.



Wussten Sie von Anfang, was Sie in der Obama-Kampagne machen werden?

Nein. Ich hatte absolut keine Vorstellung davon, was meine Aufgabe sein wird. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich für eine politische Kampagne arbeiten werde. Ich hatte Computerwissenschaft studiert und bei Google gearbeitet, ich wusste also über Computerwissenschaften und Produktentwicklung Bescheid, aber ich verstand nichts von Politik. Als ich mich der Kampagne anschloss, war es die größte Herausforderung für mich, herauszufinden, wie ich diesem Kandidaten, an den ich glaubte, überhaupt helfen konnte.



Ich realisierte dann, dass die Dinge, die Google zu Google machen, ziemlich einzigartig sind. Google hat eine Experimentierkultur, einen Willen zu datenbasierten Entscheidungen, und das Unternehmen leidet nicht am Hippo-Syndrom. Es geht nicht nur um die Meinung der am höchsten bezahlten Person (Highest Paid Person‘s Opinion, Hippo). Also versuchte ich, die Experimentierkultur von Google in die Obama-Kampagne zu bringen. Und das hatte großen Einfluss.



Was führte dazu, dass Sie merkten, dass Sie einen großen Einfluss auf die Kampagne haben könnten?



Das war ein Experiment, das wir im Dezember 2008 durchgeführt haben. Wir unterzogen die Website einem A/B-Test. Das bedeutet, dass wir den Besuchern ganz leicht unterschiedliche Versionen der Website zeigten und so ermittelten, welche Version am besten ankommt. Da geht es um das Aussehen von Spendenbuttons, die Fotoauswahl oder die Wortwahl, mit denen wir Menschen zum Handeln aufforderten. Das Experiment vom Dezember 2008 führte dazu, dass die Obama-Kampagne letztlich 60 Millionen Dollar zusätzliche Spenden einnahm. Die Wirkung dieses Ansatzes führte schließlich auch zur Gründung meines Unternehmens Optimizely.



Wie wichtig sind diese A/B-Tests für Unternehmen wie Amazon, Google oder auch Organisationen wie Wikipedia?



Es ist absolut essenziell. Google ist heute aus einem einzigen Grund das zweitgrößte Unternehmen der Welt: Google Search. Jedes Mal, wenn Google eine neue Idee hat, wie das Produkt besser werden könnte, machen sie A/B-Tests. Diese sind der einzige Weg, um herauszufinden, ob die neue Version besser ist als die alte. Genau das Gleiche bei Amazon oder Netflix. Jede neue Idee ist ein Experiment. Dieses Mindset einer experimentellen Unternehmenskultur macht diese neuen großen Unternehmen erfolgreich. Aber es kann auch traditionellen Unternehmen, wie etwa der New York Times, mit der wir zusammenarbeiten, helfen, sich zu transformieren und auf die Zukunft einzustellen. Die Zeitung hat zum Beispiel sehr sorgfältig ausprobiert, wie sie am besten Abonnenten für die digitalen Ausgaben anspricht.



Was war das interessanteste Experiment, das Sie bei ihren Kunden gesehen haben?



Am spannendsten finde ich, dass die Art und Weise, wie der Preis das Verhalten der Kunden beeinflusst, den gängigen Annahmen sehr widerspricht. An der Universität lernen Sie: Je höher der Preis, desto weniger Leute werden kaufen, je tiefer der Preis, desto mehr. Das ist in keinster Weise wahr. Die große Mehrheit der Menschen beurteilt den Wert eines Produktes anhand des Preises. Das führt dazu, dass Sie manchmal den Preis erhöhen können und die Verkäufe steigen trotzdem – oder Sie senken den Preis, und die Verkäufe sinken auch. Mit unseren Produkten sind wir ständig dabei, Preise zu testen.



Traditionellerweise planen deutsche Unternehmen sehr gerne und experimentieren eher wenig. Wenn in einer sich rapide verändernden Welt das Experiment der neue Management-Ansatz ist, wie muss man dann die Kultur in einem Unternehmen verändern?



Planen ist weiterhin wichtig. Der Unterschied ist: Früher war der Zeithorizont ein, zwei oder mehrere Jahre. Heute planen die besten Unternehmen in viel kürzeren Zyklen von Tagen, Wochen oder wenigen Monaten. Dann wird das Ergebnis getestet und entweder für gut befunden oder verworfen. Unternehmen müssen sich viel schneller den sich verändernden Kundenwünschen anpassen.



Was bedeutet das für die Unternehmenskultur?



Dass Sie einerseits den Leuten den Raum lassen für Experimente, für Erfolge und Misserfolge, und auf der anderen Seite eine Struktur entwerfen, die sicherstellt, dass das Unternehmen nicht auseinanderfällt, wenn die Menschen ihren Freiraum dann auch nutzen. Das ist wirklich tricky. Hinzu kommt, dass sie die Menschen daran gewöhnen müssen, jeden Tag Entscheidungen zu fällen. Das sind viele Mitarbeiter nicht gewohnt. Doch das Schöne ist: Wenn getestet wird, kann man auch Risiken eingehen, ohne dass man gleich die Zukunft des Unternehmens aufs Spiel setzt. Man weiß dann sicher, was eine gute Idee ist und was nicht. Datenbasierte Entscheidungen, das ist die Zukunft der Unternehmen. Entweder sie tun es, oder ein Wettbewerber macht es und wird sie töten. Sie haben keine Wahl.



Wirklich?



Ja, wirklich. Vor kurzem hat eine Modefirma ein neues Feature getestet. Das Ergebnis war negativ. Das ist nicht schön. Aber wäre das Feature in den Markt eingeführt worden, hätte das Unternehmen 40 Millionen Euro verloren – innerhalb von einer Woche.



Wie wird das Verhältnis von Kunden und Unternehmen künftig aussehen?



Ich sehe einen Trend, dass die Kundschaft erwartet, dass sie maßgeschneiderte Angebote von den Unternehmen bekommt. Dass eine Website oder App für sie personalisiert wird. Wissen Sie, wenn sie heute in ein hochwertiges Modegeschäft laufen und ein paar Hosen suchen, dann erwarten sie, dass eine Verkäuferin ihnen eine gute Empfehlung macht, was gut aussehen würde. Das ist eine Beziehung, kein Geschäft. Das erwarten die Menschen, ob im Laden oder im Internet.



Nach der US-Wahl hatten wir eine große Debatte über die Risiken von Personalisierung – weil Trump die Amerikaner mit maßgeschneiderten Botschaften angestachelt hatte. Wie sehen Sie das?



Wenn Sie eine Gesellschaft haben, in denen Menschen in Silos leben und sich in ihrer Haltung immer mehr bestärken, ist das schlecht. Kann Technologie das schlimmer machen? Absolut. Kann Technologie es besser machen? Absolut. Facebook zeigt, dass man gegensteuern kann. Es gibt mehr Diversität bei den politischen Botschaften auf Facebook. Und ich garantiere Ihnen, dass Facebook den Erfolg dieser Maßnahmen mit einem A/B-Test misst.



Zur Person

Dan Siroker, 33, ist Mitgründer und geschäftsführender Verwaltungsratsvorsitzender von Optimizely. Er leitet die Bereiche Design, Entwicklung und Produktmanagement. Optimizely ist eine Plattform zur Optimierung und Personalisierung von Websites und Apps. Das Unternehmen ermöglicht es seinen Kunden, neue Ideen zu testen. Zu den Kunden von Optimezely gehören 21 der 100 größten US-Unternehmen, zum Beispiel IBM, Microsoft und Ebay. Das Unternehmen macht derzeit einen Jahresumsatz von 90 Millionen US-Dollar.