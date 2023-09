Hodenhagen -Der Besuch von US-Präsident Barack Obama in Hannover hat den Einsatz von Tausenden Polizisten aus ganz Deutschland erfordert. Während einige Beamte in einer unzumutbaren Kaserne in Hameln übernachten sollten, machten Kollegen Bekanntschaft mit Giraffen.

Giraffen spazieren um die Polizeiautos im Serengeti-Park in Hodenhagen. dpa

Die Behörde schickte aufgrund des Platz- und Hotelmangels in Hannover rund 250 Polizisten in den beliebten Serengetipark in Hodenhagen. Kaum waren die Fahrzeuge abgestellt, rückten auch schon die neugierigen Langhälse an und inspizierten das Innenleben der Polizeiwagen.

Ob es nach dem ungefragten Besuch zu Festnahmen kam, ist nicht überliefert. (nal)

