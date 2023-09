Am Sonntagabend eröffnete Barack Obama mit Angela Merkel in Hannover die größte Industriemesse der Welt.

Die Leidenschaft vieler Deutschen für Obama hat sich in regelrechte Enttäuschung gewandelt.

TTIP-Gegner legten die Hannoveraner Innenstadt lahm.

Dass der helle Stern des Hoffnungsträgers Barack Obama verblassen würde, war zwar klar, als der politische Popstar aus Amerika vor acht Jahren tatsächlich ins Weiße Haus einzog.

Doch dass der Empfang, den die Deutschen ihrem einstigen Traumpräsidenten zu seinem Abschiedsbesuch bereitet haben, nun fast an die Proteste gegen seinen verhassten Vorgänger George W. Bush erinnerte – einen so tiefen Fall hätte man vor Obamas Amtszeit dann doch nicht erwartet.

„Ich liebe diesen Job“

Zwar bemühte der Präsident noch einmal seinen bewährten Schmelz, als er nach dem Vieraugengespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in Hannover aufs Ende seiner Amtszeit angesprochen wurde: „Ich liebe diesen Job“, schwärmte Obama. „Ich wache jeden Morgen in dem Bewusstsein auf, dass ich irgendjemandem irgendwo helfen und die Welt etwas besser machen kann.“ Nun aber sei es Zeit, den Staffelstab weiterzugeben – bis dahin wolle er so produktiv wie möglich sein.

Doch Begeisterungsstürme lösen solche Ankündigungen, anders als vor acht Jahren, in Deutschland nicht mehr aus. Im Gegenteil: Als Barack Obama, inzwischen 54 und erstaunlich ergraut, am Sonntag zum letzten Mal als Präsident nach Deutschland kam, um am Abend mit Merkel in Hannover die größte Industriemesse der Welt zu eröffnen, da brachte er nicht mehr Hunderttausende Fans auf die Straße wie noch vor Beginn seiner Präsidentschaft.

Stattdessen trieb es, wie einst nur Bushs Irakkrieg, Zehntausende Demonstranten auf die Straßen – um gegen seine Handels- und Wirtschaftspolitik zu protestieren: ein Sinnbild dafür, wie die Leidenschaft der Deutschen für Obama sich in regelrechte Enttäuschung wandelte.

Denn der Demozug, der sich am Tag vor seiner Ankunft laut, aber friedlich durch Hannovers City schob, war nicht nur unüberschaubar groß, sodass die Polizei 25.000 und die Veranstalter 90.000 Teilnehmer zählten. Es war auch ein Querschnitt durch die engagierte Bürgerschaft Deutschlands gekommen: junge und alte, laut Polizei überwiegend „bürgerliche“ Demonstranten.

Mehr als 130 Gruppen von linken Parteien über Umweltschützer bis zu Kirchen hatten zum Protest gegen die Transatlantic Trade & Investment Partnership aufgerufen, kurz TTIP: Das europäisch-amerikanische Handelsabkommen werde Umwelt- und Sozialstandards in Europa senken, Sonderrechte für Konzerne einführen und so die Rechte der Parlamente schwächen. Es sei bitter, klagte ein ergrauter Gewerkschafter, dass ausgerechnet Obama dafür werbe.

„TTIP go home“

Tatsächlich kann man Obamas Abschiedsbesuch so beschreiben: Vor allem bei der Eröffnungsfeier der Hannover-Messe am Sonntagabend pries der Präsident TTIP regelrecht an. Die Globalisierung löse viele Emotionen aus, weil ihre Nachteile auffälliger seien als die Vorteile, sagte er in seiner Rede. Auf Ängste vor dem Abbau von Jobs und von Arbeiter- und Verbraucherschutz müsse man eingehen. „Aber nicht, indem wir die Zugbrücke hochziehen“, rief Obama. „Ich will das betonen: TTIP wird die Standards nicht senken, sondern anheben!“ Zwar räumt er ein, dass die Unterzeichnung nicht mehr in seiner Amtszeit zu schaffen ist. „Aber ich bin hier, um zu bekennen, dass die USA die Verhandlungen noch in diesem Jahr beenden wollen.“

Das forderte auch Merkel nach ihrem zweistündigen Gespräch: „Wir sollten uns sputen“, sagte sie. Denn auch für Europa sei TTIP „absolut hilfreich, um die Wirtschaft besser wachsen zu lassen“.

Die Deutschen sehen das immer skeptischer. In Hannover trugen sie ein Meer von Fahnen und Transparenten durch die lahmgelegte City: „TTIP-freie Zonen“ für Schwerin, München oder Bremen wurden da proklamiert, „TTIP go home“, war zu lesen, oder schlicht: „TTIP? Nee!“ Obamas Konterfei war wieder allgegenwärtig, aber nun nicht mehr als Hoffnungssymbol, sondern als Fratze des gierigen Kapitalismus.

Dahinter steckt nicht zuletzt eine enttäuschte Liebesbeziehung: Gerade unter den Linken, Bürgerrechtlern, Umweltschützern und Pazifisten hatte es einst die ersten und glühendsten Obama-Fans in Deutschland gegeben.

In jenem heißen Juli 2008, als Obama noch der frische Wind aus Amerika war und auf außenpolitischer Wahlkampftour nach Berlin kam – da empfingen ihn die Deutschen wie eine Mischung aus Popstar und Heilsbringer. Acht Jahre lang hatte George W. Bush auf globale Zusammenarbeit gepfiffen, nun trat Obama als Weltbürger auf, sprach vor der Siegessäule von „neuen Brücken“ und internationaler Kooperation. 200 000 Zuhörer feierten ihn, die Herzen der Deutschen lagen ihm zu Füßen.

Heute ist der erste Schwarze im Weißen Haus zwar immer noch beliebt in Deutschland; eine große Mehrheit bescheinigte ihm in einer Umfrage gerade, insgesamt gute Arbeit geleistet zu haben. Doch die Anerkennung ist leidenschaftslos, trefflich eingefangen von Merkel beim Pressegespräch: „Unsere bilateralen Beziehungen sind gut, da brauchen wir nicht viel Zeit drauf zu verwenden.“

Das war mal anders, vor allem bei den politisch engagierten Deutschen, doch für sie ist die Zeit der Heldenverehrung längst vorbei.

Zu viel war ging schiefgegangen in dieser recht einseitigen Liebesbeziehung. Die Kriegsgegner erzürnte, dass ausgerechnet er als Friedensnobelpreisträger einen fragwürdigen Drohnenkrieg von deutschem Boden forcierte. Menschenrechtler rügen, dass er die versprochene Schließung des Gefangenenlagers Guantanamo nie durchsetzen konnte. Und als Obama 2013 zu seinem ersten Berlin-Besuch als Präsident kam, war von der NSA-Affäre überschattet war.

Überhaupt agierte er außenpolitisch oft ohne Fortune, und so räumte er auch nach dem Gespräch mit Merkel in Hannover ein, dass die deutsche Skepsis gegenüber der US-geführten Invasion gegen den lybischen Diktator Ghadafi nicht ganz unberechtigt war: Washington hätten ein besseres Nachkriegskonzept für das Land erarbeiten müssen, das heute im Chaos versinkt und Teil der Flüchtlingskrise ist.

Doch mehr als all diese Enttäuschungen verübeln die Deutschen Obama eine Einmischung, die er nie als solche empfand: die Eskalation des Ukraine-Konfliktes. Zwar sprach sich Washington von Anfang an für einen harten Kurs gegenüber Russland aus und unterstützte offen die westlich orientierte Opposition. Eine europäische Allianz zu schmieden und Sanktionen gegen Präsident Putin durchzusetzen, überließ er aber Merkel. Und doch sehen die Deutschen, auch das ergab jetzt eine Umfrage, als drängendstes Problem für seinen Nachfolger, das Verhältnis zu Russland wieder zu bessern.

Obama selbst blieb in Hannover unversöhnlich: Die Sanktionen dürften erst gelockert werden, wenn das Friedensabkommen für die Ukraine vollständig umgesetzt sei. Er wies Merkel auch darauf hin, dass Deutschlands Militärausgaben noch immer nicht die innerhalb der Nato vereinbarte Höhe erreichen. Eine Aufstockung sei schon deshalb nötig, weil Russland immer aggressiver agiere. Die Kanzlerin versprach, den Verteidigungsetat zu erhöhen; auch das dürfte keine sonderlich populäre Botschaft an die Deutschen sein, wenn ein US-Präsident kommt.

Doch Obama mag Friedensnobelpreisträger sein. Er mag Angela Merkel überschwänglich für ihre Flüchtlingspolitik loben: „Vielleicht, weil sie einmal selbst hinter einer Mauer gelebt hat“, verstehe „Angela die Sehnsucht derer, denen ihre Freiheit verwehrt wurde und die nach einem besseren Leben suchen“, pries er die Kanzlerin in Hannover. Aber: Dass er Pazifist sei, war stets ein Missverständnis.

Die Lage in Syrien, Afghanistan und Libyen macht das nicht einfacher. Auch wenn am Montag die Staats- und Regierungschefs von Großbritannien, Frankreich und Italien zu einem Minigipfel hinzukommen: die Themen bleiben unerfreulich, die Ratlosigkeit ist groß, die Zeit der Visionen ist vorbei, gerade bei Barack Obama.

Leidenschaftlichen Applaus erhielt der Präsident denn auch nur noch von den Tausenden Wirtschaftslenkern, Politikern und Mittelständlern, vor denen er am Sonntagabend die Hannover-Messe eröffnete, wo die USA sich als Partnerland wieder mal als Land der „unbegrenzten Möglichkeiten“ vorstellen.

An diesem Abend sprach Obama noch einmal vom Brückenbauen über den Atlantik. Doch dieses Mal klatschten die Industriekapitäne.

