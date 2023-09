München -Erst hatte er eine Menge Glück, jetzt haben seine Schutzengel nicht auf ihn aufgepasst.

Vor gut einem Monat war er Opfer eines Brandanschlags geworden, den er mit einigem Glück unbeschadet überstand – nun ist derselbe obdachlose Mann in München von einem Linienbus überrollt und tödlich verletzt worden.

Busfahrer übersah Obdachlosen

Das Fahrzeug stand am Donnerstag an einer roten Ampel in der Nähe einer Haltestelle, als der Mann aus Schleswig-Holstein versuchte, in den Bus zu steigen, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Dies habe der Busfahrer übersehen und sei losgefahren. Dabei stürzte der 51-Jährige nach ersten Erkenntnissen und wurde überrollt. Er starb an der Unfallstelle.

In der Nacht vom 2. auf den 3. November hatten zwei Männer am Münchner Hauptbahnhof nachts die Habseligkeiten des Obdachlosen angezündet. Zuerst hatten sie den Mann fotografiert, Selfies mit ihm gemacht und schließlich mit einer brennenden Zigarette das Feuer gelegt.

Passanten schoben damals brennende Tüten weg und verhinderten Schlimmeres. Der Mann hätte sich laut Polizei erhebliche Brandverletzungen zuziehen können. Die Tatverdächtigen flohen mit einer S-Bahn. Nach einer öffentlichen Fahndung wurde gegen die beiden aus Italien stammenden Männer einige Tage später Haftbefehl erlassen.

