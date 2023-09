Obstbäume zum Baumblütenfest in voller Pracht

Werder (Havel) -Es zählt zu den größten Volksfesten Ostdeutschlands: Mit einem großen Festumzug geht am Sonnabend (30. April) das Baumblütenfest in Werder (Havel) los. Zu dem Spektakel werden bis zum 8. Mai Hunderttausende Besucher erwartet.

Die Obstbäume stünden punktgenau zum traditionellen Fest in voller Blüte, sagte Walter Kassin, Vorsitzender des Werderschen Obst- und Gartenbauvereins. Dank des kühlen Wetters fingen die Kirschbäume auf den Obstplantagen wohl am Wochenende an zu blühen. Im etwas wärmeren Stadtgebiet seien die Bäume bereits erblüht. Die Apfelbäume in Werder bräuchten noch ein paar Tage, prophezeite Kassin. „Kirschblüte geht in Apfelblüte über, so soll es sein“, sagte er.



Traditionell wird mit dem Baumblütenfest der Höhepunkt der Obstblüte gefeiert. Bis zum 8. Mai können Besucher bei den Obstbauern in Werder Wein kosten oder Kaffee und Kuchen unter Baumblüten genießen. 15 Obsthöfe und über 400 Stände sind laut Stadtverwaltung über die Festtage geöffnet. Es gibt Open-Air-Konzerte, Bungee-Jumping oder den traditionellen Baumblütenlauf im Stadtwald Elsenbruchweg.



Zum Festumzug haben sich so viele Vereine, Obstbauern und Schulen angemeldet wie nie, teilte die Stadtverwaltung Werder im Vorfeld mit. Am Vorabend des ersten Tages soll auf dem Baumblütenball die Baumblütenkönigin der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Als Stargast ist Sänger Heino eingeladen. Zum Abschluss der Festtage gibt es am Sonntagabend ein Feuerwerk.



Die Bahn setzt Sonderzüge ein, zwischen Potsdam und Werder fahren während der Festzeit Sonderbusse. Ein Wermutstropfen im Vergnügen sind regelmäßig die Eskapaden Betrunkener und Ausraster von Randalierern. Es ist das 137. Baumblütenfest. Das Fest war 1879 vom Obstzüchter Wilhelm Wills begründet worden. dpa