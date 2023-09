Berlin -Ölpoker in Wien: Die Opec hat erstmals seit 2008 eine Kürzung der Förderung beschlossen, um den Preis für den wichtigsten Rohstoff der Welt nach oben zu treiben. Wir erläutern, was das für Mitglieder des Kartells und für die Spritpreise bedeutet.

Ist Rohöl im Moment teuer oder billig?

Der Preis für Brent-Öl, die weltweit wichtigste Sorte, hat sich am Mittwoch zeitweise um mehr als acht Prozent auf gut 50 Dollar pro Fass (159 Liter) verteuert. Spekulanten wetteten darauf, dass sich die 14 Opec-Staaten tatsächlich auf eine Beschränkung der täglichen Förderung von knapp 34 Millionen auf 32,5 Millionen Fass durchziehen. Das hat sich nun bestätigt.

Was sind die Folgen?

Analysten gehen davon aus, dass sich dann der Preis zumindest vorübergehend jenseits der 50-Dollar-Marke stabilisieren könnte. Allerdings ist dies langfristig für alle Opec-Länder und auch für Russland, den derzeit weltweit größten Ölförderer, immer noch zu wenig. Die Staaten sind allesamt von hohen Preisen abhängig, da der zähflüssige Rohstoff die Haupteinnahmequelle der Staaten darstellt. Damit werden Sozialsysteme, Staatsapparate und die öffentlichen Investitionen finanziert. Um all dies zu gewährleisten, braucht etwa Russland einen Ölpreis um die 100 Dollar – so viel hat Rohöl zuletzt Mitte 2014 gekostet.

Wie hat sich der Ölpreis in jüngerer Zeit entwickelt?

Das umstrittene Öl-Fracking in den USA hat die Preise zum Purzeln gebracht. Anfang des Jahres wurde der Tiefpunkt mit Notierungen unter 30 Dollar erreicht. Damit war das technisch aufwendige Fracking aber vielfach nicht mehr rentabel. Viele Bohrtürme wurden eingemottet. Der Preis kletterte daraufhin: Monatelang bewegte er sich in einer Spanne zwischen 45 und 50 Dollar. Als die Opec im September Förderkürzungen in Aussicht stellte, gab es ein kurzes Intermezzo oberhalb der 50 Dollar. Danach wurde wieder der Bereich der 45 bis 50 Dollar erreicht.

Wie sehen die Machtverhältnisse in der Opec aus?

Die drei wichtigsten Opec-Länder (Saudi-Arabien, Iran, Irak), die zusammen genommen rund 18 Millionen Fass täglich pumpen, spielen seit Monaten ein Pokerspiel und blockierten sich damit gegenseitig. Saudi-Arabien ist prinzipiell bereit, seine Förderung von 10,5 Millionen Fass täglich deutlich zurückzufahren, wenn auch der Iran und der Irak mitspielen.

Wie verhalten sich Iran und Irak?

Die iranische Regierung hat immer wieder darauf insistiert, die Förderung von 3,7 auf vier Millionen Fass hochzufahren. Das irakische Öl-Ministerium hat darauf bestanden, den Output zumindest auf dem Niveau von Oktober einzufrieren. Das waren 4,6 Millionen Fass. Wochenlang wurde unter Vermittlung anderer Opec-Mitglieder um Kompromisse gerungen, auch weil die Staaten politisch verfeindet sind. Am Mittwochnachmittag gab es laut Nachrichtenagentur Reuters eine Einigung erzielt, die beiden Ländern von einer Förderkürzung ausnimmt.

Welche Mechanismen werden bei einer geringeren Opec-Förderung wirksam?

Viele Analysten gehen davon aus, dass ein Preisniveau von mehr als 50 Dollar auf Dauer nicht gehalten werden kann. Eingemottete Fracking-Bohrtürme könnten genauso wie vorübergehend stillgelegte Bohrplattformen in der Nordsee wieder aktiviert werden. Auch könnte Russland sich ermuntert fühlen, noch mehr zu pumpen. Öl-Multis wie BP und Exxon-Mobile könnten gestoppte Explorationsprojekte wieder aus der Schublade holen. Mit einem Wort: Die „Lücke“, die die Opec öffnet, könnte schnell geschlossen werden und der Ölpreis alsbald sinken. Das Kartell liefert gut ein Drittel des globalen Rohöl-Angebots.

Worauf müssen sich Autofahrer einstellen?

Gut möglich, dass die zuletzt gesunkenen Spritpreise (Diesel gut 1,10 Euro, Super E10 rund 1,28 pro Liter) wegen der Opec-Einigung und vieler geopolitischer Unsicherheiten in den nächsten Wochen immer mal wieder nach oben hüpfen. Aber die Internationale Energieagentur und andere renommierte Denkfabriken gehen davon aus, das die Ölnotierungen und damit auch die Notierungen für Benzin und Diesel im nächsten Jahr auf dem generell niedrigen Niveau bleiben werden.