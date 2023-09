Helsinki -Vor der Südküste von Finnland hat sich ein Ölteppich gebildet. Einsatzkräfte des finnischen Grenzschutzes und der Marine versuchten am Freitag, die schätzungsweise 9.000 bis 39.000 Liter an ausgelaufenem Öl aufzufangen.



Die zusammenhängende Fläche, die am Donnerstag rund 45 Kilometer südwestlich von der Insel Utö von einem Schiff des Grenzschutzes entdeckt wurde, teilte sich in der Nacht in mehrere kleinere Flecken, wie der finnische Rundfunk Yle berichtete.



Mögliche Auswirkungen auf die Umwelt in der Region waren noch unklar. Mit Hilfe von Proben wollten die finnischen Behörden herausfinden, von welchem Schiff das Öl stammt. (dpa)