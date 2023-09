Lichtenberg -Eine Frau hat in Österreich ein Neugeborenes vor ihrer Wohnungstür gefunden. Das wohl nur eine Stunde alte Baby war nach Angaben der Polizei leicht unterkühlt, sonst aber wohlauf. Von den Eltern fehlte zunächst jede Spur. Der kleine Junge wurde in ein Krankenhaus nach Linz gebracht.



Die Frau hatte das Kind in der Nacht auf Sonntag gegen 1 Uhr vor ihrer Wohnungstür in einem Mehrparteienhaus in Lichtenberg gefunden. Laut Mitteilung der Polizei dürfte die Geburt gegen Mitternacht stattgefunden haben. Die Polizei hofft nun auf Hinweise, um die Kindesmutter zu finden. (dpa)