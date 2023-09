Nenzing -Ein 27-jähriger Mann hat auf einem Konzertgelände in Österreich zwei Menschen erschossen und elf weitere Besucher verletzt. Anschließend tötete er sich selbst, berichtete die Polizei.

Der Mann hatte sich in der Nacht zu Sonntag in Nenzing in Vorarlberg mit seiner Freundin gestritten. Nach dem Streit holte er gegen drei Uhr die Waffe aus seinem Auto und schoss wahllos auf die rund 150 Besucher des von einem Motorradclub veranstalteten Konzerts. Die Freundin blieb dabei unverletzt.

Die Schüsse ind nach Informationen von Bürgermeister Florian Kasseroler aus dem Hinterhalt gefallen. „Die Menschen sind in Panik in den Wald geflohen“, sagte Kasseroler am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. „Vorarlberg Online“ berichtete ebenfalls, dass mehrere Besucher in die umliegenden Wälder und auf die Autobahn flüchteten.

Zum Zeitpunkt der Tat sei das Gelände nur schwach von einigen Scheinwerfern und Lagerfeuern erhellt gewesen. Anwohner hielten die Schüsse für ein Feuerwerk, wie der Lokalpolitiker berichtete. „Es sind wohl 30 bis 40 Schüsse gefallen, aber genau weiß ich das nicht“, sagte er. Er nehme an, dass es sich um eine zumindest halbautomatische Waffe gehandelt hat.

Tathergang ist noch unklar

Die Polizei hatte hingegen bisher von einer „Langwaffe“ gesprochen. Der genaue Hergang sei bisher noch unklar. Auch werde noch ermittelt, wie viele Schüsse gefallen sind, teilten die ermittelnden Beamten mit.

Über den Zustand der Verletzten hatten die Behörden noch keinen Überblick. „Die Schwere der Verletzungen ist sehr unterschiedlich“, sagte die Sprecherin. Die Opfer seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden.

Der Täter war nach den Schüssen zu dem benachbarten Parkplatz zurückgegangen. An dessen Ende erschoss er sich. Der Mann stammt nach Polizeiangaben aus der Region. Die Behörden veröffentlichten zunächst keine weiteren Details. Ob er polizeibekannt war und einen Waffenschein besaß, ist unklar.

Besucher flüchteten

Die Polizei suchte das Gelände ab, zeitweise mussten Autobahnabschnitte und Waldwege gesperrt werden. Konzertbesucher, die unter Schock standen, wurden von Kriseninterventionsteams betreut. Ein Hubschrauber kreiste zeitweise über dem Gelände. Zahlreiche Rettungs- und Notarztwagen waren im Einsatz.

Das Konzert auf dem Gelände des Motorradclubs wird nach Angaben der Polizei jährlich veranstaltet. Das seit zehn Jahren regelmäßig vom Motorradclub „The Lords“ organisierte Konzert sei von seinem Charakter her eher ein „großes Grillfest mit Musik“. Es werde von vielen Jugendlichen besucht. Bisher habe es nie Zwischenfälle gegeben, sagte der Bürgermeister des Ortes mit 6300 Einwohnern. (chs/dpa)