Wien -Österreichs Vize-Kanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) hat sich in einem Interview dafür ausgesprochen, die Asylbewerber in seinem Land künftig in Kasernen unterzubringen. Auch eine Ausgangssperre für Flüchtlinge könne er sich vorstellen, sagte Strache am Donnerstagabend im Jahreswechsel-Interview in der Sendung „Wien Heute“.

„Es ist ja bereits in der Vergangenheit darüber diskutiert worden, ob es nicht so sein soll, dass ab einer gewissen Abendzeit alle wieder in der Kaserne zu sein haben. Es braucht Ordnung, solange es ein offenes Asylverfahren gibt", sagte er. Darum halte er es auch für wichtig, dass die Flüchtlinge nicht mehr von NGOs betreut werden würden, sondern vom Staat.

Der Vize-Kanzler ist umstritten. In Österreich regiert die rechte FPÖ gemeinsam mit der konservativen ÖVP. Die Asylpolitik haben sie zu einem Schwerpunkt ihrer Regierungsarbeit erklärt. (red)

