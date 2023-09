Köln/Wien -Am 1. Oktober tritt in Österreich ein Gesetz in Kraft, das Vollverschleierung verbietet. Nach langen Diskussionen in der Politik, die auch hierzulande geführt wurden, ist es dann verboten, im öffentlichen Raum in Vollverschleierung aufzutreten. Verstöße können bis zu 150 Euro Bußgeld kosten.



Wohl auch weil es, nach Angaben des österreichischen Innenministers Wolfgang Sobotka (ÖVP), "keine Gnadenfrist" geben soll, hat der Oman jetzt seine Bürger vor dem neuen Gesetz gewarnt. Es gibt sogar eine offizielle Warnung der omanischen Botschaft in Wien.



Weil der Oman, im Südosten der arabischen Halbinsel gelegen, als moderat gilt, kommt eine solche Warnung überraschend. Im Wüstenstaat selbst gibt es nämlich keinen Schleierzwang. (red)

