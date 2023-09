Dietzenbach/Offenbach -Ein Hobbytaucher ist bei der Explosion einer Pressluftflasche ums Leben gekommen. Der 38 Jahre alte Mann hatte im Keller seines Hauses seine Flaschen befüllen wollen, wie die Polizei in Offenbach am Freitag mitteilte. Dabei kam es aus zunächst ungeklärter Ursache zu der Explosion. Der neun Jahre alte Sohn des Mannes fand seinen schwer verletzten Vater, nachdem er einen lauten Knall gehört hatte.

Der 38-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurz darauf seinen Verletzungen erlag. Wie es genau zu dem Unfall am Donnerstagabend in Dietzenbach (Landkreis Offenbach) kam, war zunächst unklar. Tauchflaschen werden mit einem Druck von bis zu 300 bar gefüllt. (dpa)