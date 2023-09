Rimini -Noch vor dem ersten Training an der Adria musste Joachim Löw seine Personalplanungen neu sortieren. Das Aufgebot des Bundestrainers für den letzten Länderspiel-Doppelpack 2016 in San Marino und Italien reduziert sich weiter: Kapitän Manuel Neuer vom FC Bayern musste am Mittwoch wegen eines viralen Infekts den Flug nach Rimini ebenso absagen wie Julian Brandt. Der Leverkusener Mittelfeldspieler hat sich eine Magen-Darm-Grippe zugezogen.

So landeten nur noch 21 von ursprünglich 25 nominierten Spielern im italienischen Urlaubsort. Neuer und Brandt werden auch nicht nachreisen. Neuer bekam eine paar Tage Ruhe verordnet und soll in der kommenden Woche beim FC Bayern wieder ins Teamtraining einsteigen. Brandt kuriert sich bei seinen Eltern aus.

Toni Kroos fehlt der DFB-Elf gegen San Marino. dpa

Zuvor hatten sich schon Toni Kroos, der wegen eines Haarrisses im Mittelfuß möglicherweise sogar längere Zeit ausfällt, sowie Jérôme Boateng und Julian Draxler bei Löw abgemeldet. Dem beim FC Arsenal stark belasteten Mesut Özil gönnt der Bundestrainer eine Pause. Dass nun mit Neuer schon der fünfte Weltmeister nicht an Bord war, passt Löw nicht ins Konzept. Für Neuer war auch bei der Papst-Audienz am eine Hauptrolle vorgesehen.

Zielstellung ändert sich nicht

An Löws sportlicher Zielstellung für das Punktspiel am Freitag (20.45 Uhr/RTL) gegen San Marino und das Testspiel vier Tage später in Mailand ändert sich aber nichts. Löw warnt vor Überheblichkeit: „Wir wollen in San Marino auf keinen Fall arrogant auftreten, sondern werden hoch konzentriert und seriös unsere Aufgaben erledigen“, betonte der gerade mit einem neuen Vertrag bis 2020 ausgestattete DFB-Chefcoach.

Eine eingehende Vorbereitung auf den Gegner, der in der Weltrangliste als Nummer 201 von insgesamt 211 Nationen gelistet ist, wird es aber nicht geben. Nach dem Flug standen ihm lediglich zwei Trainingseinheiten in Rimini zur Verfügung, um die wirkungsvollste Elf zu formieren.

„Für San Marino ist das Spiel gegen den Weltmeister natürlich etwas Besonderes“, sagte Löw. Im September 2006 hatte das DFB-Team in San Marino mit 13:0 gewonnen, noch immer der höchste Sieg in der Ära Löw. Seit Einführung der Weltrangliste 1993 ist San Marino von Platz 121 kontinuierlich abgestürzt und findet sich jetzt zwischen den Turks- und Caicos-Inseln und der Mongolei nur zehn Ränge vom letzten Platz entfernt wieder auf Rang 201. (dpa)