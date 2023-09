München -Das diesjährige Oktoberfest in München haben rund 5,6 Millionen Menschen besucht. Das teilte die Pressestelle des Oktoberfestes am Montag in München in einem vorläufigen Schlussbericht mit.

Niedrigste Besucherzahl seit 15 Jahren

Das ist die niedrigste Besucherzahl seit dem Jahr 2001. Im vergangenen Jahr waren 5,9 Millionen Menschen auf die Wiesn gekommen. Das Oktoberfest ist das größte Volksfest der Welt. Nach den Anschlägen von Würzburg und Ansbach, dem Amoklauf von München und den Anschlägen in Frankreich wurden in diesem Jahr die Sicherheitsvorkehrungen massiv erhöht.

So war die Theresienwiese erstmals umzäunt, Rucksäcke und große Taschen waren verboten. Die Münchner Bundespolizei zog eine positive Bilanz des 183. Oktoberfestes. Der Besucherrückgang habe sich deutlich in der Arbeit der Polizei bemerkbar gemacht, erklärte Polizeidirektor Jürgen Vanselow. So habe es einen weiteren leichten Rückgang der Strafanzeigen gegeben. (afp)

