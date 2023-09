Oliver Grimm, einer der erfolgreichsten Kinderstars der 1950er-Jahre, ist im Alter von 69 Jahren gestorben. Das berichtet die „Bild“-Zeitung unter Berufung auf eine Mitteilung der Bildagentur Schneider-Press.

Einem größeren Publikum bekannt wurde er in der Rolle des sechsjährigen Ulli an der Seite von Heinz Rühmann im Film „Wenn der Vater mit dem Sohne“ von 1955. Als Erwachsener tauchte er nur noch vereinzelt in Filmen auf und arbeitete vornehmlich als Theaterschauspieler und Synchronsprecher. So sprach er etwa den weiße Löwen Kimba in der gleichnamigen Anime-Serie. (siw)