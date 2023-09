London -Traumtore wie am Fließband fallen aktuell in der Premier League. Ganz groß im Mode ist derzeit der „Scorpion Kick“. Gegen Crystal Palace erzielte Olivier Giroud (17. Minute) am Sonntag beim 2:0 (1:0)-Erfolg des FC Arsenal ein Zaubertor.



Der Franzose zirkelte den hinter ihm fliegenden Ball in vollem Lauf aus etwa elf Metern mit der Hacke ins Tor. Einen ähnlich spektakulären Treffer hatte erst am Montag Henrich Mchitarjan für Manchester United erzielt.



Für Arsenal traf noch Alex Iwobi (56.). Özil stand nicht im Kader der Londoner, Shkodran Mustafi gehörte nach seiner Muskelverletzung erstmals seit drei Wochen wieder zum Aufgbot, kam aber nicht zum Einsatz. (mbr mit dpa)