Rio de Janeiro -Die deutschen Handball-Männer haben den Einzug in das Finale des olympisches Turniers in Rio de Janeiro nicht geschafft. Der Europameister unterlag am Freitag in der Vorschlussrunde Frankreich mit 28:29 (13:16).

Erst zwei Sekunden vor dem Ende fiel der entscheidende Treffer für die Franzosen. Damit spielt das Team von Bundestrainer Dagur Sigurdsson am Sonntag um Bronze. Der Gegner wird zwischen Polen und Dänemark ermittelt. Bester deutscher Werfer gegen den Weltmeister und 2012-Olympiasieger Frankreich war Uwe Gensheimer mit elf Toren. (dpa)

